29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 3:01 a.m. 3:01 a.m.

HITO CIENTÍFICO, TRASPLANTAN LAS MANOS A UN NIÑO DE 8 AÑOS

Los antebrazos del niño, que tiene apenas 8 años, todavía estaban muy vendados. Pero sus nuevas manos eran visibles cuando, sonriente, se reunió con los médicos para una conferencia de prensa el martes, en la cual demostró su agarre aún débil. "Se sintió raro al principio, pero luego bien", describió. Luego agradeció a su familia y a los profesionales por ayudarlo en su "experiencia difícil". Zion Harvey, de Owings Mills, una comunidad suburbana de Baltimore, Maryland, recibió el trasplante hace algunas semanas en el hospital infantil de Filadelfia, aunque los médicos no revelaron la operación de 11 horas hasta esta semana. El equipo médico de 40 personas utilizó placas de acero y tornillos para unir los huesos viejos y nuevos. Los cirujanos reconectaron meticulosamente las arterias, venas, músculos, tendones y nervios de Zion. "Se despertó sonriendo", dijo el doctor L. Scott Levin, quien dirige el programa de trasplante de manos. Zion contrajo una sepsis que le provocó múltiples fallas de órganos, que forzaron la amputación de manos y pies. A los 4 años necesitó un trasplante de riñones y recibió el órgano de su madre. Prótesis en las piernas le permitieron ser un niño activo. Aprendió a utilizar sus antebrazos para escribir, comer y jugar videojuegos. "No fue un riesgo mayor al de un trasplante de riñón", dijo su madre, Pattie Ray. "Así que sentí que estaba dispuesta a correr ese riesgo por él, si quería, para que pudiera jugar fútbol americano". Varios adultos en los Estados Unidos han recibido doble trasplante de mano o brazo en años recientes. Funcionarios del hospital en Filadelfia creen que Zion es el más joven en someterse al procedimiento, el cual requiere consumo de inmunosupresores toda la vida para asegurar que el cuerpo no rechace sus nuevas manos. Los médicos dijeron que Zion pasará varias semanas en rehabilitación física antes de regresar a casa. INFOBAE