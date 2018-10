EL CANTANTE DE MANÁ AFIRMÓ QUE CRISTINA KIRCHNER LOS ECHÓ DE LA CASA ROSADA

Fher Olivera, el cantante de la banda mexicana Maná, señaló que tuvo una reunión con Cristina Kirchner hace unos años, pero no terminó bien:Pero yo a los políticos les digo la verdad. Yo tengo licencia como artista para hacerlo y... les jode". En una entrevista conel vocalista contó detalles de la discusión que mantuvo con la mandataria: "Fue hace ya como cuatro años. Nos invitaron, fuimos a conocerla, y yo hablé...Y le dije: 'es lo que yo pienso y aquí hay que tolerar las posiciones de cada quien'. Como que no le gustó mucho... ya sabes... (risas)".Además, Olvera realizó una fuerte crítica al actual gobierno de México, pero también se refirió a los graves problemas que hay en distintos países, incluyendo la Argentina: "Este gobierno ha sido muy reprobable, tremendamente de los peores. Ya se ha dado cuenta la gente, es una vergüenza y es producto de la corrupción.Por otra parte, el cantante opinó sobre las polémicas declaraciones en contra de los mexicanos que realizó Donald Trump, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos: "Primero no podía creer lo que estaba oyendo. Hablo poco inglés, pero lo repetí y dije: 'pero hombre, ¿qué está diciendo este señor?'. No tuvo ningún límite o ética.Estados Unidos no podría haber sido lo que es, desde el siglo pasado, sin este apoyo laboral tan fuerte. Les digo a todos los latinos pónganse listos (sic) a la hora del voto porque ustedes tienen la palabra: son 54 millones de latinoamericanos" INFOBAE