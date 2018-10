29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 7:27 a.m. 7:27 a.m.

GOBIERNO DE AFGANISTÁN CONFIRMA QUE LÍDER TALIBÁN MURIÓ EN ABRIL DE 2013

El gobierno de Afganistán “basado en información creíble” confirmó la muerte de mullah Omar, en abril de 2013 en Pakistán, según un comunicado oficial enviado por la oficina del portavoz del presidente de Afganistán. “El gobierno de Afganistán cree que los motivos de las conversaciones de paz afganas son más sólidas ahora que antes, y por lo tanto pide a todos los grupos armados de oposición aprovechar la oportunidad y unirse al proceso de paz”, dijo el comunicado. La confirmación de esta noticia llega después de que la Agencia de Inteligencia de Afganistán le dijera a CNN que mullah Omar murió hace dos años y cuatro meses en un hospital en Karachi, Pakistán, de una enfermedad desconocida. En la mañana de este miércoles, el gobierno de Afganistán anunció que estaba investigando reportes sobre la muerte del líder talibán mullah Omar. Zafar Hashemi, portavoz del presidente Asharf Ghani Ahmadzai, le dijo a los reporteros este miércoles que el gobierno es consciente de los reportes pero que por el momento no podía confirmar esa información. La confusión y los informes sobre la muerte del mullah Omar surgieron este miércoles. Según la agencia estatal de noticias Kahaama, el líder talibán supuestamente habría muerto hace un par de años por una tuberculosis y según afirma esta fuente fue enterrado en la frontera con Pakistán. Un oficial afgano que no quiso ser identificado le dijo a CNN que el miércoles hubo una reunión con voceros del gobierno una hora antes del momento programado para la rueda de prensa en la que se anunciaría algo sobre mullah Omar. El oficial dijo que en esa reunión se definió que no se iba a hacer ningún anuncio de la muerte, después de que el vocero que iba a liderar la conferencia hablara directamente con el presidente Ghani. Otro oficial afgano le dijo a CNN que la muerte de Omar se discutió n una reunión de oficiales de primera línea en Kabul este miércoles, que fue quizá donde los reportes comenzaron. El portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz, dijo en una sesión informativa que no confirma la muerte de mullah Omar, pero dijo que la administración obama cree que los reportes del gobierno afgano “son creíbles”. Schultz dijo que la comunidad de inteligencia verifica los reportes. Eric Schultz, portavoz de la Casa Blanca, en una comparecencia ante los medios de comunicación este 29de julio. (Crédito:MANDEL NGAN/AFP/Getty Images) Eric Schultz, portavoz de la Casa Blanca, en una comparecencia ante los medios de comunicación este 29de julio. (Crédito:MANDEL NGAN/AFP/Getty Images) ¿Quién es mullah Mohammed Omar? Mullah Mohammed Omar nació en Circa, Afganistán, en 1958. Conocido como el “Emir de los Creyentes”, el mullah Omar creó el talibán a principios de los años 90 y es su guía espiritual. Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por su captura. Omar fue un clérigo rural islámico en el pueblo de Sighesar antes de 1990. Ofrecía servicios de oración a cambio de dinero con el fin de mantener a su familia. Perdió un ojo durante una pelea contra las fuerzas soviéticas durante su ocupación en Afganistán. Mulá Omar ha sido dado como muerto en varias oportunidades. Sin embargo siempre se ha desmentido esta información. Mulá Omar ha sido dado como muerto en varias oportunidades. Sin embargo siempre se ha desmentido esta información. A principios de los 90 lideró un grupo de estudiantes que eventualmente sumieron el control de Afganistán. Más adelante, a raíz de la retirada soviética, Omar crea los talibanes para superar lo que ve como el “descenso de Afganistán en señores de la guerra y la anarquía”. En 1996 entró a la gran Mezquita de Kandahar y tomó una prenda santa que había sido usada alguna vez por el profeta Mahoma y la agitó desde el techo. En 2001 protagonizó un escándalo internacional al ser presionado por todo el mundo –incluyendo muchos países musulmanes– para que no siguiera adelante con los planes para demoler dos estatuas antiguas de Buda talladas en los acantilados cerca de la ciudad de Bamiyán, ubicada en el centro de Afganistán. En julio de 2002, Estados Unidos lanzó un ataque que golpeó una fiesta de matrimonio cerca de la casa de la familia cercana de Omar en la provincia de Uruzgan. Seis años después, el 16 de noviembre de 2008, el presidente afgano Hamid Karzai establece que si mullah Omar se acoge a un proceso de paz, el gobierno afgano lo protegerá. En 2011 un portavoz del Talibán, Zabihullah Nujahid, negó los reportes de la muerte de Omar, diciendo que los teléfonos y los sitios web del grupo fueron ‘hackeados’ para enviar falsos mensajes. "El mullah Omar está vivo y en buen estado y dirige a los muyahedín en todos los aspectos", declaró el portavoz talibán en ese entonces. Y nuevamente en abril de 2015 el grupo talibán dijo que el mullah Omar aún es el líder de ese grupo. CNN EN ESPAÑOL