29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 9:19 a.m. 9:19 a.m.

TAXISTAS MEXICANOS AUMENTAN PRESIÓN A UBER Y APOYAN A COLEGAS COLOMBIANOS EN PARO

Los taxistas de Ciudad de México se manifestaron este miércoles contra la reciente regularización de empresas de servicio privado de transporte de pasajeros mediante aplicaciones en dispositivos móviles y se solidarizaron además con sus colegas de Colombia que luchan contra la legalización de esas firmas. Decenas de taxis se reunieron en el neurálgico Paseo de la Reforma para protestar contra la medida anunciada hace cerca de dos semanas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), el primero en América Latina en permitir por ley que empresas como Uber y Cabify operen en las calles de una ciudad de la región. El portavoz de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, Ignacio Rodríguez, afirmó que la nueva normativa es un documento "derribable", porque "no tiene sustento legal". "No hay un solo artículo de la Ley de Movilidad o del reglamento de transporte vigente que se establezca como fundamento para dicho acuerdo", argumentó, al tiempo que anunció la intención de su agrupación de impugnar la medida en tribunales. Los manifestantes se plantaron frente a la Embajada de Colombia en la capital mexicana, en apoyo a sus colegas colombianos, que hoy realizan un paro para protestar contra las plataformas de aplicaciones de movilidad como Uber. La marcha responde a una alianza internacional con taxistas de Colombia, España, Francia, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica, creada para "combatir la prestación de servicios ilegales" en el sector, remarcó Rodríguez. Atacan varios vehículos Uber La protesta se produjo después de que el martes varios vehículos de Uber fueran atacados con palos, tubos y piedras que dañaron los cristales, parabrisas, carrocerías y neumáticos cuando se encontraban estacionados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La secretaria de Seguridad Pública del GDF, Patricia Mercado, dijo este miércoles a Radio Fórmula que las víctimas ya interpusieron una denuncia y aclaró que "Uber no está planteando que esto tiene que ver con la organización de taxistas" sino "como una agresión de vecinos". Mercado informó de que 250 personas participaron en la agresión contra entre 7 y 12 vehículos, aunque no descartó que también intervinieran varios taxistas. "Nada justifica esta agresión", detalló Mercado, al lamentar que pese a la regularización sigan existiendo conflictos que "se diriman de esta manera". El pasado 15 de julio, el GDF anunció una serie de regulaciones, que entrarán en vigor a finales de este mes para registrar a empresas de servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones y plataformas informáticas. El GDF anunció que hablará con Uber para aclararle que no están autorizados a estacionarse en un sitio concreto como si fuera una base de taxis del aeropuerto, porque ésto se debe reglamentar e incluye el pago de una tarifa. Representantes de Uber rechazan la violencia contra su servicio Por su parte, la gerente de Comunicación de Uber, Rocío Paniagua, dijo este miércoles a Radio Fórmula que la "violencia" registrada el martes es "injustificable" y que la compañía esta buscando "algún modelo" para que sus chóferes tengan "un lugar especial" cerca del aeropuerto a fin de garantizar su seguridad. "Lo sucedido es un ataque gravísimo a la libertad y al derecho de todos de ganarse la vida de manera digna", indicó Uber en un comunicado. NTN24 pudo constatar este miércoles como, a poca distancia del lugar en que se manifestaron los taxistas en el Paseo de la Reforma, dos centenares de personas hacían cola para registrarse en las oficinas de Uber y poder comenzar a trabajar con su vehículo dando servicio de transporte a otros ciudadanos. NTN24