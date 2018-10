29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 9:54 a.m. 9:54 a.m.

LAS PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL VUELO MH370

Son muchos los factores que convirtieron la tragedia del avión comercial del Malaysia Airlines en un verdadero misterio. No sólo la falta de restos, sino el hecho de que la caja negra del avión nunca haya aparecido o las extrañas maniobras del piloto... Todo esto ha colaborado con el surgimiento de múltiples teorías y especulaciones que podrían terminarse hoy, en el caso de que los investigadores confirmen que los restos hallados en la isla Reunión corresonden al MH370. Los datos: el vuelo de Malaysia Airlines transportaba 239 personas y despegó de Kuala Lumpur (Malasia) con destino a Pekín (China). Cuarenta minutos después del despegue, el avión desapareció súbitamente de la pantalla del radar civil. De acuerdo con los radares militares, sin embargo, el aparato cambió de rumbo en una "acción deliberada" para cruzar el estrecho de Malaca en dirección contraria a su trayecto inicial, sin motivo aparente. Desde entonces, nada más se supo del aparato ni de sus pasajeros. Las teorías: -La falla mecánica: los investigadores creen que los pilotos podrían haberse visto obligados a aterrizar sobre el agua debido a un desperfecto técnico. El avión habría quedado entonces sumergido antes de que los pasajeros pudieran usar las salidas y botes de emergencia. Pero resulta llamativo que, si esto fue lo que sucedió, no se haya activado ninguna señal de emergencia. Además, los Boeing 777 tienen la capacidad de planear por más de 160 kilómetros y aterrizar en el agua con ambos motores apagados. - Atentado suicida: esta hipótesis cobró fuerza, sobre todo, después de la tragedia del avión de Germanwins que se estrelló sobre los Alpes, supuestamente como consecuencia de un acto suicida de su piloto. En una investigación del Sunday Times, el comandante Zaharie Shah, de 53 años, fue situado como el principal sospechoso porque en su vivienda poseía simuladores de vuelo en los que ejercitaba aterrizajes, lejanos a su ruta habitual, sobre el océano Índico. A los investigadores les llamó la atención ese material que tenía en su casa, pero sobre todo que Shah había borrado todos esos archivos y simulaciones de su computadora, que tomó tres meses a los peritos recuperar. Además, expertos afirmaron que "el análisis de la ruta de vuelo, las señales y la comunicaciones demuestran que fue piloteado de manera racional" hacia un punto del océano en el que no había sitio donde aterrizar. - Caída en picada: A más de un año de la desaparición del avión de Malasya Airlines, una nueva ¿y disparatada? teoría fue desarollada por un grupo de matemáticos liderado por el científico Goong Chen, a cargo de un equipo de la Texas A&M University en Qatar. Según los investigadores, el piloto podría haber realizado una maniobra "perfecta" que impidió que la caja negra se desprendiera y que hizo que el resto del avión se sumergiera sobre el mar sin sufrir roturas o alteraciones. Para que esto suceda, el comandante debió impactar el Boeing 777 sobre el agua en un ángulo de 90 grados exactos. - Atentado terrorista: cuando había pasado un mes de la tragedia, las autoridades malasias detuvieron a once personas relacionadas con la red terrorista Al Qaeda para ser interrogadas, según consignó entonces el diario Daily Mail. Algunos de ellos han reconocido que planeaban atentados en Malasia, pero todos negaron tener algún tipo de implicación en la desaparición del avión, según ABC. Esta teoría se apoya en la interrupción de las comunicaciones desde la cabina con tierra, que según los expertos podría haber sido causada por un secuestro terrorista con el avión en vuelo, al estilo del 11-S. Sin embargo, a más de un año de su desaparición, ningún grupo se ha atribuido la acción, con lo que la teoría ha perdido bastante sustento. Además, esta hipótesis cobró fuerza luego de que se descubriera que dos pasajeros iraníes viajaban a bordo con pasaportes robados. Sin embargo, más tarde se demostró que los hombres buscaban escapar de su país con dirección a Europa y empezar una nueva vida; uno de ellos iba a encontrarse con su madre, ya instalada en Alemania. - La pista de aterrizaje en Pulau Langkawi: se trata de una de las teorías más simples y fue planteada por el piloto experimentado de origen canadiense Chris Goodfellow. Según él, la clave de lo sucedido está en el inesperado giro al sudoeste captado por los radares militares dos días después de la desaparición del avión. Goodfellow considera que el capitán del avión, como piloto experimentado que era, debe haber tenido en la cabeza todas las posibles pistas cercanas como para hacer un aterrizaje seguro. Así, el piloto se habría desviado de forma directa a Palau Langkawi, un destino más cercano y sin obstáculos, que lo volvía la alternativa más segura, en lugar de regresar a su lugar de origen, Kuala Lumpur. Sobre lo ocurrido a bordo, Goodfellow se inclina por pensar que se trató un incendio provocado por una falla eléctrica, lo que también explica la falla en las comunicaciones con tierra. Después, el humo habría llenado el avión, que siguió volando en piloto automático hasta que se agotó el combustible o el fuego destruyó los controles y la nave se estrelló. INFOBAE