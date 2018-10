HIJOS DE DONALD TRUMP, TAMBIÉN DE CACERÍA EN ÁFRICA

Los hermanos se observan con orgullo al lado de los cadáveres de los animales que cazaron durante la expedición. Entre ellos hay cocodrilos, búfalos, jaguares, entre otros. En una de las imagen, los hermanos se ven sonriendo mientras sostiene un guepardo muerto. Y en otra foto, Donald Jr. es visto con un cuchillo en una mano y la cola separada de un elefante en la otra. Donald Jr. y Eric han opinado mucho sobre los valores de la caza de animales silvestres en entrevistas previas, de acuerdo a New York Daily News. "Cualquiera que piense que los cazadores son sólo imbéciles sedientos de sangre no han mirado en la caza," Donald Jr. dijo a la revista Forbes en el 2012. "La caza obliga a una persona a sufrir, para dominarse a sí mismos, incluso para llegar verdaderamente a conocer el entorno natural. En realidad, a lo largo del camino, la caza y la pesca hace que te enamores del mundo natural", dijo. El tema de la cacería en África resurgió luego del asesinato del león Cecil, por el millonario dentista estadunidense Walter Palmer, quien aseguró fue engañado y no sabía de que se trataba de animal símbolo de Zimbague.

Salieron a la luz polémicas imágenes de dos de los hijos del magnate Donald Trump, en donde se les ve posando con sus presas asesinadas en África. Las fotografías de Eric y Donald Trump Jr. aparecen en el portal huntinglegends.com , las que evidencian su viaje de caza en 2001 a Zimbabue.