31, Julio, 2015

LA POLÉMICA PUBLICIDAD CHILENA QUE TIENE A EVO MORALES COMO PROTAGONISTA

La empresa chilena de telecomunicaciones WOM sacó una publicidad en la que parodia al presidente boliviano Evo Morales. Es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia solicitó que Chile "se pronuncie y tome las medidas que correspondan", dado que la pieza "discrimina y menosprecia" al mandatario por ser indígena. En el comunicado, el gobierno boliviano invita al de Chile a "que tome las acciones correspondientes en el marco de sus propias leyes y compromisos internacionales con los derechos humanos". De acuerdo con la Cancillería, el gobierno de Evo Morales ve con "preocupación y molestia" la publicidad porque afecta "no solamente a una alta autoridad de Estado, sino también a los pueblos indígenas de ambos países". La compañía difundió una pieza en la que se burla del mandatario de Bolivia, Evo Morales, por su demanda para que su país obtenga una salida al Océano Pacífico. La sátira se basa en un cruce verbal que tiene el jefe de Estado con periodistas chilenos que lo esperaban afuera de Palacio Quemado, Casa de Gobierno de Bolivia. En el video se muestra a un personaje que viste una ropa muy similar a la de Evo Morales y habla de forma parecida. Al salir del edificio, el protagonista de la publicidad increpa a la prensa: "Escúchame, escúchame. Ustedes no son prensa chilena, ustedes son agentes de inteligencia del Estado de Chile". Luego de ello, la voz en off dice: "Si tú tampoco puedes navegar como quieres...", haciendo referencia a la demanda que Bolivia interpuso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para obtener una salida al mar. INFOBAE