QUÉ CIUDADES SON CANDIDATAS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2024

Al margen de la sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) que otorgó los Juegos de Invierno 2022 a Pekín, las candidatas a la organización de los Juegos Olímpicos 2024 comienzan con discreción a hacer campaña en Kuala Lumpur, a dos años de la votación. Las campañas no comienzan oficialmente hasta el 16 de septiembre, al día siguiente de la fecha límite de presentación de las candidaturas. Pero ya son cuatro las ciudades dispuestas en la línea de salida: Budapest, Hamburgo, París y Roma. Después de la retirada de Boston, por falta de apoyo popular, el Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC) "se comprometió a presentar una candidatura", reafirmó el presidente del COI,Thomas Bach. "Habrá una candidatura estadounidense, seguro, podría ser Los Ángeles. Quizá también podría entrar Toronto. Creo que esta campaña por los JJOO 2024 será muy disputada hasta el final", opinó el príncipe Alberto II de Mónaco, miembro del COI desde 1985. Para decantar la balanza a su lado, los representantes de cada candidatura no dejan pasar un instante. "El objetivo es centrarse en lo que está sucediendo y estar conectado con los temas que importan al COI. Se trata de hacer un tema de actualidad sobre la Agenda 2020, cómo aplicarlas y cuáles son sus orientaciones. Es importante, porque apoyados en eso debemos construir nuestro dossier", explicó el triple campeón olímpico de canoa Tony Estanguet, que junto a Bernard Lapasset, presidente de la Federación Internacional de Rugby, son las cabezas visibles de la candidatura de París. Convencer a la mayoría de los miembros del COI para que apoyen a una candidatura por encima de otra es una ciencia compleja. "Hay que conocer a todos los miembros votantes del COI (100), conocer sus deseos, trayectorias, expectativas", explicó un consejero de la candidatura francesa. En el límite de lo que permite el COI, los representantes de París, Hamburgo y Roma multiplicaron sus reuniones en Kuala Lumpur. "Las ocasiones permitidas por el COI son raras, hay que maximizarlas", añadió un miembro del Comité Nacional Olímpico Italiano. Los estadounidenses, que deben diseñar una nueva candidatura en agosto, estaban presentes gracias a sus cuatro miembros del COI, con Lawrence Probst, presidente del USOC, su comité olímpico. De parte de los canadienses, que siguen pensando si presentar a Toronto, reciente villa organizadora de los Juegos Panamericanos, Marcel Aubut, presidente del Comité Olímpico Canadiense, llegó a Kuala Lumpur para testar la temperatura sobre una eventual candidatura.De todos modos, "la votación de 2024 es muy difícil de anticipar", confió el taiwanés Ching-Kuo Wu, uno de los 15 miembros del comité ejecutivo del COI. Sobre todo porque el COI cambió el proceso de selección y ninguna ciudad será eliminada hasta la votación final en Lima, elverano de 2017. Y el presidente de la Federación Internacional de Boxeo ofreció algunas pistas de cómo debe avanzar la candidatura: "En sus proyectos, deben convencer de que desarrollará no solo la ciudad, si no la región e incluso el país. Esperamos una visión amplia y no solo técnica".En la víspera, Pekín batió a Almaty, Kazajistán, para los Juegos de Invierno 2022 con una promesa: desarrollar un mercado, ahora incipiente, de los deportes de invierno "del que se aprovecharan más de 300 millones de personas que viven en el norte de China". INFOBAE