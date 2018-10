01, Agosto, 2015 01, Agosto, 2015 5:37 a.m. 5:37 a.m.

POLICÍAS GUATEMALTECOS DISPARAN POR ERROR A CAMIONETA CONDUCIDA POR MUJER EMBARAZADA

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le dispararon por error a una camioneta blindada que era conducida por una mujer embarazada, el mediodía del jueves, en el sector conocido como El Pedregal de la carretera a la Costa del Sol, La Paz. Una fuente cercana a la institución, explicó que los policías equivocadamente habían sido alertados que al interior del vehículo con placas guatemaltecas, iban un grupo de pandilleros que intentaban atacar el puesto policial El Pedregal. Según la fuente, la preocupación se incrementó entre los agentes, cuando vieron que el automotor se pasó llevando unos conos que estaban en el sector. Por lo tanto, esto generó que le dieran persecución a lo largo de la carretera. En este sentido, la fuente anónima aseguró que la mujer –quien es esposa de un empresario avícola- incrementó la velocidad de su camioneta, porque creyó que se trataba de un secuestro o un asalto debido a que un carro particular fue el que le intentó dar alcance. Los uniformados al ver que el automóvil no disminuía la velocidad, lo rebasaron y estacionaron la patrulla encubierta en medio de la carretera. Sin embargo, esto solo generó que la mujer arrancara con su carro una de las puertas de la unidad policial. Tras esta situación, los policías dispararon en al menos cinco ocasiones contra la camioneta. Algunos metros más adelante el vehículo se detuvo y verificaron que la ocupante era una mujer guatemalteca embarazada y quien es esposa del dueño de una reconocida empresa avícola. En la camioneta no encontraron ningún tipo de ilícitos. El Blog