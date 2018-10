LA IMAGEN QUE ROMPE LOS PREJUICIOS RACIALES EN EEUU

6:39 a.m.

En tiempos difíciles para los oficiales de policía en Estados Unidos, acusados de racismo y de ser violentos con las minorías, una imagen cotidiana se volvió viral. Es que un transeúnte en Shelton, Connecticut, tomó una foto de un oficial del Departamento de Policía de Ansonia intentando arreglar la bicicleta de un pequeño afroamericano. Según reportó, después de que Faith Taylor subiera la foto a su perfil de Facebook, el oficial, identificado como Michael Castillo, contó en la TV las circunstancias en las que se dio el elogiado episodio. Todo comenzó como un llamado para detener una pelea frente a las puertas de Target. El oficial llegó y no encontró ninguna riña, sólo a dos niños con la bici rota. "Así que me agaché y la arreglé", explicó. El oficial, de 27 años, no tiene cuenta de Facebook, así que recién se dio cuenta de que le habían tomado una foto cuando ésta se volvió viral. Infobae