EL ÚLTIMO ADIÓS A BOBBI KRISTINA BROWN, LA HIJA DE WHITNEY HOUSTON

Decenas de espectadores se reunieron el sábado cerca de una iglesia en Georgia para seguir de cerca el funeral de Bobbi Kristina Brown, la única hija de la desaparecida cantante Whitney Houston, que falleció esta semana meses después de que fue hallada inconsciente en la tina del baño de su casa.

El funeral de Brown, de 22 años, en la Iglesia Metodista Unida St. James ubicada en Alpharetta, un suburbio de Atlanta, se llevó a cabo en privado, pero decenas de admiradores permanecían detrás de las barreras policiales instaladas afuera del lugar.

Brown murió el domingo en un hospital, seis meses después de sufrir daño cerebral irreversible en un incidente en su hogar en Roswell, Georgia, que todavía no tiene explicación.

La joven fue encontrada en enero yaciendo boca abajo en la tina del baño de su casa por su novio Nick Gordon y un amigo, en una escena muy similar a la protagonizada por su madre tres años antes.

Whitney Houston se ahogó en la tina del baño de un hotel en Beverly Hills en 2012, a los 48 años.

La ganadora del premio Grammy alcanzó numerosos éxitos, incluyendo "I Will Always Love You"y "Greatest Love of All", convirtiéndola en una de las artistas de rhythm and blues más populares de la historia.

Brown, cuyo padre es el cantante de R&B Bobby Brown, será sepultada el lunes junto a su madre en un cementerio de Nueva Jersey.

Bobby Brown y la cantante Cissy Houston, la abuela de Bobbi Kristina, fueron vistos llegando al funeral.

"Mi corazón está con la familia y quiero que vean cuando pasen que a las personas realmente les importa", dijo Maria Corkern, una residente de Alpharetta que se encontraba entre la multitud.

Una autopsia inicial realizada esta semana no halló causas evidentes que explicaran la muerte de Brown, pero los investigadores siguen indagando el caso. No se han presentado cargos criminales vinculados al deceso de la joven.

En junio, el apoderado de Bobbi Kristina Brown designado por la corte presentó una demanda civil por 10 millones de dólares contra su novio, Nick Gordon, al que acusó de provocar "lesiones que atentan contra la vida" y de robar desde su cuenta bancaria mientras permanecía en coma. Brown heredó la fortuna de su madre.

Whitney Houston murió en febrero de 2012, en vísperas de la ceremonia de entrega de los premios Grammy de ese año. Las autoridades dijeron que el deceso de la cantante fue precipitado por el abuso de la cocaína y una enfermedad del corazón.

