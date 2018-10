03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 2:49 a.m. 2:49 a.m.

BRASIL: ARRESTARON OTRA VEZ A JOSÉ DIRCEU, EX JEFE DE GABINETE DE LULA DA SILVA

La policía detuvo este lunes a José Dirceu, ex jefe de Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, por el escándalo de corrupción que sacude a la estatal Petrobras, en una operación realizada por 200 efectivos en Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro. "Fue apresado en su casa en Brasilia", dijo a la AFP un asesor de las fuerzas de seguridad en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, donde se tramitan las causas de la esfera privada del megafraude que salpica a buena parte de la élite brasileña. La investigación busca determinar delitos de corrupción activa y pasiva, formación de organizaciones criminales y lavado de dinero, según señaló un comunicado que distribuyó la policía. El ex jefe de gabinete ya tenía una condena previa Dirceu, una figura central en el Partido de los Trabajadores (PT) y del gobierno durante el primer mandato de Lula (2003-2010), ya cumplía una condena de reclusión por una causa anterior conocida como mensalao, que consistió en un esquema de pagos mensuales para comprar apoyo político. Este lunes, la policía brasileña recibió una orden judicial para realizar tres arrestos preventivos, cinco temporarios y seis conducciones coercitivas para declarar ante las autoridades. También se secuestraron bienes, inmuebles y fueron bloqueados activos de los indagados. La gigantesca confabulación para estafar a Petrobras involucra a ex ejecutivos de la petrolera, empresarios y políticos, todos investigados por delitos ligados a la manipulación de contratos mediante pago de sobornos, que según las denuncias pasaron a engrosar fortunas personales y también sirvieron para financiar partidos políticos. La trama, que costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a Petrobras, ya llevó a prisión al extesorero del PT, Joao Vaccari y a los presidentes de las gigantes de la construcción Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa. Todos los detenidos durante esta jornada serán trasladados a Curitiba para responder ante el magistrado. INFOBAE