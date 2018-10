03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 3:44 a.m. 3:44 a.m.

EEUU ATACARÁ AL EJÉRCITO DE AL ASSAD SI SU GRUPO DE REBELDES SIRIOS ES AGREDIDO POR EL DICTADOR

Los Estados Unidos permitirán ataques aéreos para defender a los rebeldes sirios que son entrenados por el ejército norteamericano, según precisaron funcionarios de ese país. La ofensiva será llevada a cabo incluso si el enemigo se trata de las fuerzas leales al dictador Bashar al Assad. Sin embargo, esta decisión adoptado por el presidente Barack Obama tiene como principal objetivo proteger a los combatientes rebeldes sirios de los terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Funcionarios estadounidenses revelaron a The Wall Street Journal, bajo anonimato, que los Estados Unidos proporcionarán ofensivas para apoyar los avances contra los yihadistas y también brindará soporte para la estrategia defensiva, con el objetivo de repeler cualquier tipo de ataque. Aunque hasta el momento las fuerzas leales a Al Assad no han efectuado ningún tipo de ataque sobre la coalición liderada por los Estados Unidos que combate a ISIS en Siria, Washington no descarta que en algún momento se pueda dar esa posibilidad. El Pentágono y la Casa Blanca no se pronunciaron al respecto. Alistair Baskey, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, remarcó que las fuerzas norteamericanas están proporcionando una amplia gama de apoyo, incluyendo fuegos defensivos para la protección de los combatientes sirios que son entrenados por los Estados Unidos. "No vamos a entrar en los detalles de nuestras reglas de enfrentamiento, pero hemos dicho todo el tiempo que tomaríamos las medidas necesarias para garantizar que estas fuerzas puedan llevar a buen término su misión", indicó Baskey. Elissa Smith, portavoz del Pentágono, se limitó a resaltar que el primer y principal objetivo del programa militar de Washington en Siria es la lucha contra los terroristas del Estado Islámico. El ejército norteamericano lanzó su programa en mayo de este año. El que consta de el entrenamiento de 5.400 combatientes sirios para luchar contra los extremistas. No obstante, el proyecto de Obama se limita únicamente a la capacitación militar de estos rebeldes y no al envío de tropas estadounidenses a suelo sirio. INFOBAE