CIERRAN PÁGINAS DE CONTENIDO PORNOGRÁFICO EN INDIA

Las ventanas del porno en internet han comenzado a cerrarse en la India por una directiva enviada por el Gobierno de Narendra Modi que prohíbe 857 páginas para adultos, un cierre que ha abierto la polémica y ha llevado a algunos a acusar al Ejecutivo de "talibanización" del país. "No podemos mostrar esta página en este momento. Estamos teniendo problemas con la página que está tratando de abrir", es el mensaje que se muestra hoy al tratar de conectar con uno de los sitios de mayor tráfico de pornografía del mundo a través del 3G de una de las principales operadoras de telefonía móvil de la India. El operador aplica desde hoy la orden emitida el pasado viernes por el Departamento de Electrónica y Tecnologías de la Información, aunque aún algunos de las principales empresas proveedoras de internet del país siguen permitiendo el acceso a sitios de adultos. La prohibición de 857 paginas web, que incluye a los principales servidores de esta industria, se produce a pesar de que hace apenas tres semanas la Corte Suprema de la India rechazó una petición de un abogado a título particular reclamando esta medida. "Alguien puede venir al tribunal y decir, mira soy mayor de 18 años y cómo pueden ustedes impedir que lo vea (el porno) entre las paredes de mi habitación. Es una violación del artículo 21 (el derecho a la libertad personal)", dijo el jefe del Supremo indio, H.L. Dattu, el pasado 8 de julio. A pesar de ello, el Gobierno, que no ha informado públicamente sobre las razones para tal medida, decidió poner en marcha la orden generando una cadena de reacciones. "El Gobierno da un paso más hacia la talibanización de la India", indicó el exviceministro de Tecnología de la Información Milind Deora en la red social Twitter. Deora subrayó que la prohibición "no va de si te gusta o no te guste el porno. Esto va del secuestro de las libertades personales.¿Qué prohibirá después, los teléfonos y televisiones?", agregó. El único comentario por parte del ministro de Telecomunicaciones, Ravi Shankar Prasad, sobre este asunto fue para responder precisamente a estas acusaciones. "Rechazo con desprecio la acusación de que este es un Gobierno talibán, como han dicho algunos críticos. Nuestro Gobierno apoya la libertad de los medios, respeta la comunicación de las redes sociales y ha respetado la libertad de comunicación siempre", señaló. Una fuente de la industria de Internet consultada por Efe y que solicitó el anonimato, indicó hoy que el Gobierno ha venido trabajando desde finales del año pasado en la elaboración de una lista de páginas con este tipo de contenidos en internet. "Hay un completo consenso en que las páginas en las que se muestran niños deben ser cerradas, pero no es lo mismo con los contenidos generales de adultos porque eso es una decisión personal de cada cual y un tema de libertades personales", indicó la fuente. En su opinión, "aunque la media todavía no se aplica por todos los operadores de interneteventualmente todo el mundo tendrá que acatarla porque es una orden gubernamental". En todo caso, indicó, "es cuestión de tiempo que un particular lleve esta orden a la Corte Suprema y sea suspendida". El presidente de la Asociación de Internet y la Telefonía Móvil de la India, Subho Ray, indicó al diario Times of India que la decisión parece haber sido tomado a las carreras, "especialmente cuando hay un comité en el Parlamento que está ya abordando el tema". Una fuente oficial indicó hoy a la agencia PTI que el Gobierno está incluso pensando en nombrar una suerte de Defensor del Pueblo para Internet para que revise este tipo de paginas, sin dar más detalles. Más allá de lo controvertida de la decisión, algunos se cuestionaban hoy cuál será el efecto real de esta medida en el cuarto país del mundo en tráfico de contenidos para adultos, de acuerdo a las estadísticas difundidas para 2014 por el sitio Pornhub, uno de los más importantes del sector. "Es muy fácil acceder a estos sitios a través de un servidor proxy que esconde tu IP o de un VPN (red virtual privada)", recordó el experto. EFE