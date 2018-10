NIÑA SALVA A SU FAMILIA DESPUÉS DE CAER EN UN BARRANCO EN CANADÁ

9:05 a.m.

Con tan solo 5 años Lexi Shymanski, ha demostrado que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo en la vida y que durante casos extremos las personas pueden generar una fuerza sobrehumana por sus seres queridos. La traumática situación ocurrió cuando la pequeña viajaba junto a su madre (Ángela) y su hermano de sólo tres meses de vida en el auto familiar. Mientras se desplazaban en las cercanías de Jasper (Canadá), la mujer perdió el control del auto cayendo 12 metros por un barranco publica el Mañana de Nuevo Laredo. La pequeña debió ser testigo del sufrimiento de sus seres queridos, quienes quedaron atrapados en el automóvil tras el accidente. La niña y Ángela quedaron inconsciente, menos el bebé (Peter) que comenzó a llorar. Los quejidos del menor despertaron a su hermana, quien en un acto intrépido salió del auto a pedir ayuda sin pensar en el lugar donde habían varado. El barranco no era visible en la carretera, por lo que desesperadamente trepó con sus manos y pies descalzos los 12 metros que habían caído para pedir ayuda. En minutos su progenitora y Peter recibían auxilio de rescatistas que con cuerdas sacaron el vehículo siniestrado. Sorpresivamente uno de los conductores que proporcionaron socorro era médico y decidió no mover a Ángela, acción que la ayudó a no quedar con una grave lesión en su espalda. La niña heroína salió ilesa del accidente, su hermano obtuvo una hemorragia interna y su madre sufre múltiples lesiones que la mantienen en silla de ruedas, pero a pesar de ello todos tienen posibilidades de recuperación total. La historia fue viralizada por varios medios que admiraron la valentía de la pequeña. Mañana de Nuevo Laredo.