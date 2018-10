'CHAPO GUZMÁN' ESCAPÓ DE PRISIÓN POR TEMOR A EXTRADICIÓN

5:01 a.m.

Puerta a extradición

Joaquín “El Chapo” Guzmán se escapó de una prisión de máxima seguridad en México porque tenía temor de ser extraditado a Estados Unidos o ser asesinado, reveló su abogado Juan Pablo Badillo, en una entrevista con la cadena Univisión. “Esa es su intención, esa es la solución a sus temores, sabedor, sencillamente dice: ahí nos vemos”, y se fugó del penal, comentó Badillo. Badillo aclaró que Guzmán estaba muy preocupado por la solicitud de la justicia de EEUU. El abogado no supo explicar cómo “El Chapo” logró saber de la existencia del documento de extradición, pues el Gobierno de México lo mantenía en secreto. Según el abogado, el narcotraficante también temía “ser abatido, ser asesinado”.Tras el escándalo generado por la fuga del capo, al Gobierno mexicano parece no quedarle otra opción que enviar a EE.UU. al narcotraficante si lo captura, una misión que no parece sencilla, pues tras su primera huida en 2001 de otro penal de máxima seguridad, tardó 13 años en ponerlo otra vez tras las rejas. END