06, Agosto, 2015 06, Agosto, 2015 6:12 a.m. 6:12 a.m.

REGIMEN IRANI APLICARA LEY DEL OJO POR OJO

El gobierno de la República Islámica condenó el sábado pasado a un hombre a ser cegado, con esta medida, el régimen iraní no detiene sus brutales medidas contra las minorías religiosas y contra todo aquel que comete algún tipo de delito. El condenado es un joven de 27 años identificado únicamente con su primer nombre, Hamed, así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Resistencia iraní (CNRI). El joven Hamed explicó que en marzo de 2011, cuando tenía 23 años, sin querer causó una lesión en el ojo a otro joven en una pelea callejera, así lo dijo en su exposición ante la corte del régimen persa, según el diario estatal iraní. "Fue alrededor de la medianoche y yo estaba sentado en casa cuando mi madre me llamó y me dijo que mi padre había tenido un accidente automovilístico. Corrí hasta el lugar del accidente para ayudarlo, pero no tenía la intención de lastimar a nadie", relató Hamed ante la estricta Justicia iraní. "La venganza y el castigo son cosas hermosas y necesarias. Es una forma de proteger los derechos individuales y civiles de las personas en una sociedad", había señalado Larijani, jefe del Consejo de Derechos Humanos del régimen en abril de 2014. "La persona que administra la frase es, de hecho, defensora de los derechos humanos. Se puede decir queexiste la humanidad en los actos de represalia", agregó. Desde que Hasan Rohani llegó al poder en 2013, más de 1800 personas fueron ejecutadas y otros cientos fueron sometidos a castigos degradantes e inhumanos como la amputación y flagelación en público, entre otros. Farideh Karimi, miembro del CNRI, criticó la falta de respuestas por parte de los países europeos ante esta situación. "Es profundamente lamentable que los gobiernos europeos no estén protestando por estos casos de barbarie en Irán". "¿Por qué la UE cerró sus ojos a estas atrocidades?", añadió. Fuente: INFOBAE