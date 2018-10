06, Agosto, 2015 06, Agosto, 2015 10:52 a.m. 10:52 a.m.

SAN SALVADOR, UNA DE LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO

La tasa de 61.2 homicidios por cada 100,000 habitantes que registra San Salvador, la capital salvadoreña, permite que aparezca en el listado de las 20 ciudades más violentas del mundo, según un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, (CCSPJP), revelado ayer en México. Esta es la séptima vez que se realiza este estudio y la quinta ocasión en la que se incluyen 50 ciudades de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, según el documento oficial. La capital salvadoreña aparece en la décima tercera posición con una tasa de homicidios en el orden de 61.2 por cada 100,000 habitantes. Resalta el informe que las mayores alzas de homicidios en el último año se dieron en St. Louis, en Estados Unidos; y en San Salvador, El Salvador; mientras que las reducciones de los índices de violencia ocurrieron en las ciudades colombianas. De hecho, la ciudad de San Salvador encabeza el listado de las 10 ciudades más violentas de El Salvador, según cifras de las autoridades policiales. Por cuarto año consecutivo, San Pedro Sula, en Honduras con una tasa de 171.2 homicidios por cada 100 mil habitantes se convierte en la ciudad más violenta del mundo, seguida de Caracas, Venezuela (115.98 por cada 100 mil habitantes); y Acapulco, México (104.16 por cada 100 mil habitantes). El Distrito Central en Honduras aparece en la posición cinco del ranking de las ciudades con altas tasas de violencia. “Cabe advertir también que no incluimos las ciudades de países que padecen conflictos bélicos abiertos, como es ahora el caso de Siria, pues la mayoría de las muertes violentas no corresponden a la definición universalmente aceptada de homicidio, sino a muertes provocadas por operaciones de guerra (según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud)”, señala el informe. Detalla que de las 50 ciudades del ranking, Brasil tiene la mayor cantidad de ciudades más violentas (19 poblaciones), seguido de México con 10, Colombia con cinco, Venezuela y Estados Unidos con cuatro cada una, Sudáfrica aparece con tres y Honduras con dos. El Salvador, Guatemala y Jamaica; aparecen cada uno con una ciudad con altos índices de violencia a nivel mundial. “Si consideramos no sólo el ranking de 2013 sino de años anteriores e incluso información previa, el caso de mayor reducción de los homicidios es Medellín, Colombia”, destaca el estudio. Señala que en 2010, Medellín ocupó la décima posición en el ranking con una tasa de 82,62 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2014 bajó hasta la posición 49 con una tasa de 26,91 homicidios por cada 100 mil habitantes: en 4 años la tasa descendió en un 67 por ciento. El Salvador.com