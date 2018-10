DONALD TRUMP SE NEGÓ A PEDIR DISCULPAS A CONDUCTORA POR COMENTARIOS SEXISTAS

3:39 a.m.

El multimillonario Donald Trump, que aspira a ser el candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos,sobre una periodista de la cadena Fox News, insistiendo en que El magnate generó polémica tras sugerir que la presentadora de la cadena estadounidense Fox News,, moderadora del debate el pasado jueves entre los diez candidatos principales a las primarias republicanas,. "Se podía ver sangre saliendo de sus ojos, sangre saliendo de su..., manifestó el viernes en la CNN acerca de la periodista. Tras estas declaraciones, simpatizantes republicanos que le habían invitado a hablar el sábado en un evento en Atlanta (sureste),Pero este domingo Trump dijo que solamente gente "enferma o pervertida" podían deducir que estaba hablando del periodo de Kelly., dijo Trump en una entrevista telefónica con el programa de noticias de la CNN "State of the Union". "¿Quién haría una declaración así?, indicó. Cuando le preguntaron cómo sus compañeros candidatos y los comentaristas conservadores habían llegado, entonces, a esa conclusión, Trump respondió: "Quieren ser políticamente correctos.. Estoy encabezando las encuestas de voto". Sin embargo, el magnate, afirmó solamente que no tenía nada contra Kelly y volvió a criticarla reiterando que le. FUENTE: INFOBAE