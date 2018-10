ORGANIZACIÓN HACE LLAMADO A TURISTAS LATINOS SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL

9:24 a.m.

None

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (conocida como WSPA) hizo hoy un llamado a los turistas latinoamericanos para que no contribuyan a mantener industrias como la caza y los parques comerciales de leones. La organización lanzó una campaña llamada "Vida Silvestre, no entretenimiento" que expone la situación de los leones criados en cautiverio y la realidad de los cachorros con los que los turistas se toman fotografías. "Aunque el tema de los leones parezca distante a nuestra cultura latinoamericana, también en la región existen atracciones turísticas que mantienen animales silvestres en encierros y dopados para que las personas se fotografíen con ellos", afirmó en un comunicado el director regional de Programas de WSPA para Latinoamérica, Ricardo Mora. Para WSPA los animales silvestres deben permanecer en su hábitat natural y los turistas no deben contribuir a mantener negocios e industrias que los sacan de su entorno para someterlos a condiciones deplorables solo para entretener a las personas. "Si tienes la oportunidad de viajar a África, o de visitar alguna atracción turística en tu país donde te permitan tomarte una foto con uno de estos animales silvestres, debes estar consciente de que detrás probablemente hay un contexto de sufrimiento en el animal", dijo Mora. Este tipo de llamados a la protección de los animales se dan tras la muerte en Zimbabue del león Cecil a manos del estadounidense Walter James Palmer, situación que ha desatado una oleada de críticas a nivel mundial. EFE