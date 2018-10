12, Agosto, 2015 12, Agosto, 2015 5:46 a.m. 5:46 a.m.

MATAN A HOMBRE AL CORTARLE SUS GENITALES EN HONDURAS

Desconocidos mataron la noche de ayer martes, a un hombre al que acusaron de violador y por esa razón le cortaron sus genitales, en el interior de una vivienda de la colonia San Jorge, Cofradía, Cortés, Honduras. La víctima fue identificada como José Antonio López Sarmiento, y fue encontrado sin sus partes íntimas dentro de su habitación, donde fue sorprendido por sus atacantes. Autoridades policiales, manifestaron que los responsables de cometer el crimen, le arrancaron el pene y los testículos al hombre. Indicaron que una vez realizado ese dantesco procedimiento, se llevaron los órganos como si se tratase de un valioso trofeo, ya que no los encontraron en la escena. Además, los matones le dejaron un rótulo con la leyenda “por violador”. A las 9:10 de la noche no se había realizado el reconocimiento, por lo que no se supo de otros detalles. La Tribuna