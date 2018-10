50 MUERTOS Y 701 PERSONAS HERIDAS TRAS EXPLOSION EN TIANJIN

"Pensé que era un terremoto, así que bajé descalza las escaleras", dijo Zhang Siyu, quien vive a varios kilómetros del lugar de la explosión. "Cuando salí de la casa me di cuenta que era una explosión. Había una enorme bola de fuego en el cielo, entre espesas nubes. Todos podían verla". Zhang señaló que vio a varias personas heridas llorando. Dijo que no pudo ver a ninguna persona muerta pero "podía sentir la muerte". No hubo indicios de qué fue lo que provocó los estallidos, ni señales inmediatas de alguna liberación a gran escala de químicos tóxicos en el aire. El diario The Beijing News reportó en su sitio web que había espuma amarillenta no identificada que salía del sitio de la explosión, aunque no estaba claro si era contaminación o un efecto de las tareas de extinción del incendio.

Como una “Bomba atómica” describen los testigos la explosión que se produjo en el puerto de Tianjin la medianoche del miércoles en un almacén con productos inflamables ha causado la muerte de 50 personas y mas de 701 personas heridas. Pero hay otro peligro que acecha a los sobrevivientes y equipos de rescate que trabajan en el lugar, ya que en un radio de 500 metros donde se produjeron las dos fuertes explosiones se han detectado gases y líquidos tóxicos, confirmo la agencia Xinhua. También en el aire se han encontrado óxido de azufre, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, siendo todos los elementos productos de la combustion Doce de los 50 fallecidos formaban parte del destacamento de más de 1000 bomberos enviados a la zona para combatir el incendio provocado tras las explosiones registradas a la medianoche del miércoles, de las personas atendidas en hospitales, 66 se encuentran con heridas graves. Las explosiones se originaron en un almacén de materiales peligrosos y convirtieron los edificios colindantes en estructuras calcinadas, destrozando cristales de ventanas y puertas de edificios a varios kilómetros de distancia.Fuente: Infobae