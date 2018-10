MASACRE EN BAR DE MÉXICO DEJA 6 MUERTOS, ENTRE ELLOS UN PERIODISTA

Un grupo de hombres armados irrumpió la madrugada de este jueves en un bar del estado mexicano de Veracruz (este) yasesinó a seis personas que estaban reunidas, entre ellas un jefe local del cártel Los Zetas y un periodista, de acuerdo con el gobierno estatal. "Fueron ejecutadas seis personas en un bar de Orizaba (Veracruz), entre ellos José Márquez Balderas alias 'El Chichi', identificado como jefe de plaza del grupo delincuencial autodenominado Los Zetas", así como "el reportero Juan Heriberto Santos", señaló el gobierno de Veracruz en un comunicado. Según testigos, los seis fallecidos "se encontraban conviviendo" en el bar cuando cinco hombres con armas de alto poder irrumpieron en el local y les atacaron directamente, señaló el texto. En el establecimiento "se encontraban presentes dos reporteros más sobre los que no atentaron y se encuentran bajo resguardo de la autoridad", dijo el gobierno. A estos dos periodistas, que trabajan para el diario local El Buen Tono, "inexplicablemente (...) no los tocan, no los molestan en ese momento", comentó Luis Domínguez, director de ese rotativo, en declaraciones a la emisora Radio Fórmula. El comando abrió una ráfaga de fuego contra Santos, y una vez que "está en el suelo, todavía lo patean en la cabeza, con una saña tremenda, y salen del bar" llamado La Taberna, dijo Domínguez al relatar lo que le contaron sus dos reporteros. Según esa versión, uno de los agresores volvió al bar para golpear con una botella a los dos reporteros sobrevivientes, y uno de ellos resultó con "una pequeña herida" en la cabeza. Afuera de La Taberna, donde suelen reunirse los reporteros que cubren temas policíacos, había más gente tirada y muerta, para sumar un total de seis víctimas, añadió Domínguez. Policías trataron de detener al comando en su huida pero no lo lograron y en el enfrentamiento hubo dos agentes lesionados, uno de ellos de gravedad. Veracruz ha sido uno de los estados mexicanos más afectados en los últimos años por la violencia del crimen organizado y las pugnas entre cárteles del narcotráfico. También es la región más peligrosa para ejercer el periodismo, con 11 reporteros asesinados desde 2010, cuando se inició el mandato del actual gobernador Javier Duarte. Rubén Espinosa, un fotorreportero que huyó hace dos meses de Veracruz por amenazas, fue asesinado el 31 de julio junto a cuatro mujeres en un apartamento de Ciudad de México, un crimen que sacudió al país y volvió a desatar el temor en el gremio periodístico. Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido duramente señalado por el acoso que sufren los periodistas de su estado aunque no han habido evidencias de su responsabilidad directa en los 11 asesinatos. El martes, en una inusual medida, el propio gobernador rindió su declaración ante las autoridades de Ciudad de México por el caso Espinosa, del que se deslindó totalmente. AFP