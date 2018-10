A 70 AÑOS DEL BESO MAS FAMOSO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La imagen se convirtió en un ícono en 1980, cuando la publicación realizó una nota especial sobre ella, asegurando que había identificado a la supuesta enfermera -se habían equivocado.

Por los efectos del alcohol, George no recordaba casi nada, pero ver la foto "fue como mirarse en un espejo". Quien sí se acordaba de todo era Rita, que pare entonces era su esposa.

Nunca le había dado mucha importancia a aquella escena. Ni siquiera se había enojado, porque entonces todavía no estaban juntos y entendía la trascendencia del festejo.

Él y Greta se reunieron en distintas ocasiones en los años siguientes, y recordaron con humor el momento. Por supuesto, nunca pasó nada entre ellos, ya que ambos tenían matrimonios felices.

No obstante, hay algo que Rita no oculta: "George nunca me ha besado a mí de esa manera".