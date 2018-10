POEMAS DE NERUDA HALLADOS EN 2014 SE PUBLICARÁN EN INGLÉS EN 2016

Una colección de poemas perdidos del chileno Pablo Neruda que fueron descubiertos durante una revisión de sus archivos en 2014 será traducida al inglés y publicada en abril próximo por la editorial estadounidense Copper Canyon Press. La colección, bautizada "Then Come Back: The Lost Neruda", será traducida al inglés por Forrest Gander, finalista del premio Pulitzer, e incluirá reproducciones a color de los poemas escritos a mano, de acuerdo con esta editorial sin ánimo de lucro dedicada a la poesía. De hecho, Copper Canyon Press lanzará en octubre una campaña para recaudar fondos que permitan financiar la producción e impresión del libro con los poemas de Neruda, según informó hoy a Efe una portavoz de la editorial. La veintena de poemas que serán traducidos al inglés fueron hallados en 2014 durante una revisión de los archivos del autor por parte de la Fundación Pablo Neruda y ya han sido publicados por la editorial española Seix Barral. Los poemas fueron encontrados en unas cajas que contenían los manuscritos de las obras del poeta. En esa revisión se comprobó que algunos poemas manuscritos de extraordinaria calidad no se habían incluido en las obras publicadas correspondientes a cada caja. La relevancia del hallazgo reside en que los poemas encontrados fueron escritos con posterioridad a "Canto general" (1950), en la época de madurez de Pablo Neruda, Nobel de Literatura y fallecido en 1973 en Santiago de Chile, días después del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet. "Tendremos un especial cuidado en traducir, diseñar y producir un libro que honre el legado de Pablo Neruda y esperamos que deleite a sus seguidores", subrayó en un comunicado George Knotek, coeditor de Copper Canyon Press. La editorial ha publicado hasta ahora otras 10 colecciones de poemas de Neruda traducidos al inglés, incluyendo "The Heights of Macchu Picchu" (2014) y "The Book of Questions" (2001). EFE