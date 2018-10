CUBA ABORDARÁ TEMA DE DERECHOS HUMANOS CON EEUU

Largo camino

Durante las diez horas que duró su histórica visita de ayer a La Habana, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió una “democracia auténtica” en Cuba y avances en el respeto a los derechos humanos, en una ceremonia llena de simbolismos en la cual la bandera de Estados Unidos volvió a flamear en la embajada norteamericana de La Habana después de 54 años. “No nos vamos a sentar aquí y hablar de normalización (de los lazos bilaterales) sin avances en todas estas áreas, y particularmente tiene que haber algún progreso en el contexto de los derechos humanos porque no se puede normalizar sin eso”, dijo Kerry a periodistas que lo acompañaban en su maratónica visita. El avión de Kerry, el primer jefe de la diplomacia estadounidense que visita Cuba en siete décadas, despegó rumbo a Estados Unidos pasadas las 8:00 de la noche (hora local), desde el aeropuerto José Martí, de La Habana.Kerry se convirtió ayer en el primer secretario de Estado norteamericano que visita Cuba en siete décadas y dejó claro que queda un “largo” camino por recorrer para el completo restablecimiento de las relaciones entre los dos países, enemigos durante más de medio siglo. “Estamos convencidos de que los cubanos estarán mejor con una democracia auténtica, en que las personas puedan elegir a sus líderes con compromiso y justicia social”, dijo Kerry. Y subrayó: “Después de todo, el futuro de Cuba depende de los cubanos”.Por su parte el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró que Cuba está dispuesta a abordar con Estados Unidos temas difíciles, entre ellos los derechos humanos. “Tenemos concepciones distintas” en cuanto a “soberanía, democracia y derechos humanos”, dijo Rodríguez. Sin embargo, añadió que en Cuba “estamos dispuestos a conversar sobre cualquiera de estos temas, aceptando que en algunos de ellos será difícil ponerse de acuerdo”. Rodríguez defendió los preceptos de su gobierno y aseguró sentirse “muy cómodo con la democracia cubana, que tiene cosas perfectibles”.Kerry también destacó la decisión del presidente Barack Obama de pedir al Congreso estadounidense que levante el embargo económico a Cuba, impuesto en 1962, aunque afirmó que las autoridades cubanas también deben dar pasos para avanzar en este sentido. “El embargo ha sido siempre una calle de doble vía”, expresó Kerry en presencia de decenas de invitados en la ceremonia, entre ellos algunos cubanoestadounidenses llegados desde Miami. “Estamos seguros que este es el momento de acercarnos; ya no como enemigos ni rivales, sino como vecinos”, afirmó Kerry en su discurso con varias citas en español. “Esto no significa que olvidemos el pasado. ¿Cómo podríamos? Al menos para mi generación, las imágenes son imborrables”.Asimismo, Cuba y Estados Unidos acordaron crear una comisión bilateral para definir los temas que abordarán en adelante, después de haber restablecido oficialmente sus relaciones diplomáticas. “En las próximas semanas representantes de ambos gobiernos deberán sostener los primeros intercambios de trabajo sobre cómo avanzar en esta comisión”, dijo el canciller cubano. Según Kerry, los encuentros comenzarán “casi inmediatamente, en la primera o segunda semana de septiembre”, cuando una delegación estadounidense viajará a La Habana.Los disidentes cubanos que fueron recibidos ayer por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en su visita a La Habana, se mostraron en general satisfechos del cara a cara con el jefe de la diplomacia norteamericana, a quien expusieron sus inquietudes sobre los derechos humanos en la isla. Los disidentes no fueron invitados a la ceremonia oficial, pero sí acudieron a un segundo acto de izado de la bandera de las barras y las estrellas en la residencia del encargado de negocios estadounidense en La Habana, Jeffrey DeLaurentis. “La reunión ha sido muy completa pero muy apretada de tiempo”, expresó la bloguera Yoani Sánchez. Sin embargo, organizaciones anticastristas en Miami repudiaron la visita de Kerry. “Es un abandono de una política que le exigía primero derechos humanos al régimen antes de entrar en ninguna concesión”, señaló a la AFP Rey Anthony, representante estudiantil de la Fundación Cuba Libre, al rechazar la visita del secretario de Estado. Durante la jornada, antagonistas del acercamiento entre La Habana y Washington protagonizaron un par de pequeñas protestas, pero en general Miami, enclave histórico del exilio cubano en Estados Unidos, permaneció en calma.La bandera de Estados Unidos volvió a ondear ayer en Cuba después de 54 años.Triunfa la revolución de Fidel Castro. Año y medio más tarde, Cuba nacionaliza las empresas estadounidenses.EE.UU. rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Un año después, Cuba es suspendida de la OEA y en febrero EE.UU. impone el embargo.Barack Obama y Raúl Castro se dan un histórico apretón de manos en el funeral de Nelson Mandela, en Sudáfrica. Un año después anuncian que restablecerán relaciones diplomáticas.La bandera cubana es izada en la embajada de Cuba en Washington. Menos de un mes después es izada la bandera estadounidense en La Habana. END