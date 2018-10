17, Agosto, 2015 17, Agosto, 2015 6:15 a.m. 6:15 a.m.

PRESIDENTE TICO DESCARTA DIÁLOGO CON NICARAGUA PARA EVITAR 'CONFUSIONES' SOBRE CONFLICTOS FRONTERIZOS

El presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís indicó este lunes que ningún diálogo al más alto nivel con las autoridades nicaragüenses es conveniente en estos momentos, porque eso se prestaría a confusiones y que prefiere esperar un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre las diferendos fronterizos. “Temas como los diferendos fronterizos en la zona de isla Calero (Harbour Head para Nicaragua) donde Costa Rica sostiene que hubo una invasión por parte de Nicaragua, en ese tema no hay diálogo posible; lo que hay que esperar es que se resuelvan los diferendos por parte de la Corte Internacional de Justicia”, dijo el mandatario tras apuntar que, “mientras eso no ocurra ningún diálogo es conveniente porque puede llamar la confusión y eso es lo que menos queremos”. El presidente Solís sentenció: “lo que necesitamos es que la Corte se pronuncie y que ambos gobiernos acatemos las resoluciones”. Según el mandatario, las relaciones entre ambos gobiernos son normales y hay intercambios entre los embajadores de San José y de Managua, aunque reconoció que no hay un diálogo al más alto nivel entre los dos gobiernos. “No va a haber un diálogo político de más alto nivel entre los presidentes porque me parece que eso lleva a más confusión”, respondió Solís a una pregunta que le formuló El Nuevo Diario durante un evento en la ciudad de Cartago. Fuente: END