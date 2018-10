EX PRESIDENTE FOX ALEGA QUE EL CHAPO SERÁ DETENIDO TARDE O TEMPRANO

9:41 a.m.

Fugas

La Expogas congrega en Querétaro a más de 80 expositores vinculados al sector de las estaciones de servicio para intercambiar experiencias sobre las transformaciones que vive el sector energético después de las reforma emprendida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El expresidente de México Vicente Fox (2000-2006) afirmó hoy que el capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán , que huyó de una cárcel de máxima seguridad durante su mandato y se fugó de otra en julio pasado tras su recaptura, va a ser detenido tarde o temprano. "Al chapo lo van a encontrar porque hoy por tecnología no te puedes meter a un agujero y esconderte de por vida. Aun allí te van a localizar", manifestó Fox en una rueda de prensa en el marco de su participación en el foro Expogas, que se celebra desde este jueves hasta el sábado en la ciudad de Querétaro, en el centro de México. Además, el exmandatario descartó que el delincuente pueda beneficiarse de eventuales actos de corrupción para escapar de sus perseguidores. "No va a poder comprar a cada agente americano del FBI, a cada miembro de la CIA, no va a poder comprar a los de Colombia a los de México. Entonces, lo van a pescar en cualquier ratonera o con cualquier mujer en Sinaloa", concluyó.Tras ser detenido en 1993 y condenado por su largo historial criminal, el 19 de enero de 2001, cuando solo le restaban siete meses de condena, "El Chapo" se fugó de la prisión de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, a bordo de un camión de limpieza gracias a la ayuda prestada por algunos funcionarios del penal. Fue recapturado el 22 de febrero de 2014, pero el pasado 11 de julio se escapó de nuevo a través de un túnel de 1,5 kilómetros desde su celda del penal Altiplano I, en el Estado de México (centro del país), hasta una casa a medio construir fuera de la cárcel en un acción en la que tuvo que contar con la complicidad de los guardias.En las tres jornadas del foro participan 20 conferenciantes, entre los que destaca, además de Fox, el expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002). El evento es organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), que cuenta con 54 empresas afiliadas en México, un país donde existen 11.500 gasolineras distribuidas por todo el territorio nacional. EFE