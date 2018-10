21, Agosto, 2015 21, Agosto, 2015 8:04 a.m. 8:04 a.m.

FISCALÍA DE GUATEMALA ACUSÓ AL PRESIDENTE OTTO PÉREZ DE SER EL LÍDER DE UN GRUPO MAFIOSO

None

La Fiscalía guatemalteca y una comisión de la ONU contra la impunidad acusaron este viernes al presidente Otto Pérez de ser uno de los líderes de una banda de defraudación aduanera, pocas horas después de la detención de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti. "Hasta el momento de hoy, encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti", afirmó en rueda de prensa el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ex magistrado colombiano Iván Velásquez junto a la fiscalía. Precisó que intervenciones telefónicas realizadas como parte de las investigaciones incluían referencias a "el uno" y "la dos" corresponden a la participación de Pérez en el esquema que cobraba sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros. "Si ahora decimos que 'el uno' corresponde al presidente y 'la dos' a la vicepresidenta, es porque tenemos soportes que van más allá de las conversaciones telefónicas", aseguró Velásquez. La investigación de esta estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 86.000 sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra los implicados. Los entes acusadores en un principio indicaron que en la cima de la organización se encontraba Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de la ex presidente Baldetti, quien se encuentra prófugo. Baldetti fue detenida la mañana de este viernes cuando se encontraba internada en una clínica privada por un supuesto quebranto de salud. INFOBAE