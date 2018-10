23, Agosto, 2015 23, Agosto, 2015 3:32 a.m. 3:32 a.m.

SUBE A 11 EL NÚMERO DE MUERTOS EN ACCIDENTE DE AVIÓN EN REINO UNIDO

None

El número de fallecidos en el accidente del avión siniestrado ayer en una exhibición aérea en Shoreham (sureste de Inglaterra), se elevó a once aunque no se descarta que haya más muertos, informó este domingo en una rueda de prensa la Policía de Sussex. El piloto del avión siniestrado durante el espectáculo continúa en estado crítico, tras estrellarse el aparato que conducía contra varios coches en una de las vías más importantes de la zona, la A27, con el resultado de al menos catorce heridos. El jefe de policía Steve Barry afirmó que todavía no es posible facilitar los nombres de las víctimas y, de hecho, precisó que es “altamente probable” que sean once pero no se sabrá el número exacto hasta que concluya la identificación. El suceso se produjo ayer a las 13.30 hora local (12.30 GMT) en la carretera A27, en los límites de un aeródromo cercano a la ciudad costera de Brighton, cuando el aparato realizaba un bucle y perdió el control. El piloto, que dirigía un antiguo modelo de caza llamado Hawker Hunter, fue rescatado de entre los restos en llamas y trasladado en un helicóptero al hospital Royal Sussex County, donde “está luchando por su vida”. La Policía indicó además que han recibido unas cuarenta llamadas de gente informando de que sus familiares podrían haber muerto o resultado heridos en el siniestro. Al menos catorce personas han sido atendidas de heridas menores, una de las cuales fue dada de alta la pasada noche. La carretera donde se produjo el suceso continúa cortada al tráfico en ambas direcciones, mientras prosiguen las pesquisas del Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) para esclarecer las causas del accidente. El primer ministro británico, David Cameron, envió un mensaje expresando su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos.