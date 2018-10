ACUSAN FORMALMENTE A EX PRESIDENTA BALDETTI POR CORRUPCIÓN EN GUATEMALA

El 8 de mayo fue el día en que Baldetti renunció a la vicepresidencia, presionada por el escándalo destapado por las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Declarar o no

El Ministerio Público (MP) de Guatemala acusó hoy formalmente a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de formar parte de la red de contrabando y defraudación fiscal denominada "La Línea", con la que ha sido vinculado también el jefe de Estado, Otto Pérez Molina. Durante la audiencia de primera declaración que se realiza hoy en el Juzgado B de Mayor Riesgo que preside Miguel Ángel Gálvez, el fiscal Juan Francisco Sandoval le imputó los delitos de asociación ilícita, casos especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. El fiscal aseguró que durante el tiempo que Baldetti integró la red se permitió el ingreso libre de cargas de al menos 1.561 contenedores , con lo que se habría defraudado al Estado unos 28.556.000 quetzales (unos 3,74 millones de dólares). "Se ha determinado su participación en la organización al menos desde el 8 de mayo de 2014 al 16 de abril de 2015", afirmó Sandoval.Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentará al juzgado las escuchas telefónicas en la que los integrantes de la red negocian el ingreso de los contenedores. Sandoval explicó que cada miembro tenía funciones específicas en la estructura para obtener los beneficios económicos. "Usted en su calidad de vicepresidenta tuvo conocimiento pleno y colaboraba para colocar empleados en la SAT(Superintendencia de Administración Tributaria)", le dijo el fiscal a Baldetti. El juez manifestó que luego de escuchar a las partes resolverá lo que corresponda, entre varias opciones que van desde dictar prisión preventiva hasta liberarla de toda responsabilidad.En la audiencia, que se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, la ex vicepresidenta tiene el derecho a declarar o no sobre los hechos que le imputa el MP. La sala donde se realiza la audiencia ha sido insuficiente para albergar a las decenas de periodistas por lo que el Organismo Judicial (OJ) instaló altavoces en uno de los pasillos para que los reporteros puedan escuchar lo que se discute en el interior. Baldetti fue detenida el pasado viernes en una clínica privada y llevada al Cuartel Militar Matamoros, desde donde hoy fue trasladada a los tribunales rodeada de fuertes medidas de seguridad. El presidente de Guatemala, en un mensaje a la nación por canales de televisión, negó este domingo de forma categórica estar involucrado en la red y aseveró que no renunciará. El pasado viernes el MP y la CICIG solicitaron el antejuicio de Pérez Molina, fase previa para lograr la retirada de la inmunidad con vistas a su destitución. Fuente: END