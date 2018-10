CAMARA DE IPHONE 6 PLUS SACA LAS FOTOS BORROSAS

Apple está llamando a revisión a un lote de iPhone 6 Plus por un defecto en una de sus cámaras.La página web de la compañía dice que el problema afecta "a un pequeño porcentaje" de los dispositivos vendidos entre septiembre de 2014 – cuando fue lanzado- y enero de 2015, que están sacando fotos borrosas por un componente defectuoso en la cámara. El problema, subraya Apple, es con la cámara iSight – la que está en la parte posterior del iPhone 6 Plus – y no la cámara "selfie". Apple reemplazará las cámaras que presenten el defecto de forma gratuita. Los clientes afectados pueden acudir a un proveedor de servicios autorizado, cualquier tienda de Apple, o ponerse en contacto con el soporte técnico. Los propietarios pueden comprobar si su iPhone 6 Plus está incluido en el llamado a revisión introduciendo el número de serie de su teléfono en el sitio web de Apple . Los números de serie se encuentran en "Ajustes> General> Información" del aparato. También se puede hallar en la caja original del dispositivo o se puede consultar en iTunes. Desde otoño pasado se han reportado diferentes problemas en esos teléfonos. En el sitio de soporte de Apple, un foro sobre la avería tiene más de 100 reportes sobre inconvenientes para enfocar la cámara del iPhone 6 Plus. CNN EN ESPAÑOL