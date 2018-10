DENGUE Y CHIKUNGUNYA AMENAZAN CON DESATAR EPIDEMIA EN CENTROAMÉRICA

Riesgo de epidemia

Población indiferente

Nicaragua, Guatemala y El Salvador están bajo alerta sanitaria, mientras Honduras y Costa Rica vigilan un brote de dengue y chikungunya que ha dejado nueve muertos, casi 200.000 contagiados y amenaza con desatar una epidemia. Entre enero y agosto, siete personas han fallecido por dengue en Guatemala (4) y Nicaragua (3), dos más que las reportadas en 2014, y otras 63.849 se han contagiado con este mal en una región donde las condiciones de pobreza propician la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad. El chikungunya, virus transmitido por el mismo mosquito del dengue, Aedes aegypti, ha cobrado la vida de dos personas en Guatemala y en Nicaragua, y ha contagiado a 120.145 personas en los primeros ocho meses del año, según datos de los ministerios de Salud de la región. La llamada "enfermedad del dolor" --porque provoca fuertes dolores musculares y de articulaciones que inmovilizan al paciente-- es originaria de África y se detectó por primera vez en Centroamérica a mediados de 2014. Desde entonces ha dejado dos muertos y 176.212 casos. Costa Rica y Panamá son los países menos afectados por el dengue y el chikungunya, aunque sus autoridades no bajan la guardia por la situación de alerta sanitaria en sus vecinos del norte de Centroamérica.Las estadísticas de salud entre enero y agosto en Centroamérica muestran una menor incidencia de ambas enfermedades con relación al año pasado, pero las cifras de muertes son casi similares y suman 16 defunciones en los dos años. "El dengue te puede matar, el chicunguña no te mata, a menos que tengás algún problema (como desnutrición o bajas defensas u otras enfermedades)", manifestó a la prensa nicaragüense el epidemiólogo Leonel Argüello."Hay un riesgo inminente de contagio" de chicunguña en Nicaragua por la proliferación de casos positivos y otros sospechosos en la región que podrían diseminarse rápidamente en la época de lluvia "con peligro de una epidemia", dijo a la prensa oficial la ministra nicaragüense de Salud, Sonia Castro. "El riesgo es que está expuesta el 100% de la población. Todos son susceptibles a contraer la enfermedad (chikungunya) porque no se tienen defensas, es una enfermedad viral nueva", explicó a la AFP el director del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, Manfredo Orozco. Las autoridades de salud de Nicaragua, Guatemala y El Salvador impulsan campañas en los barrios, debido al carácter urbano del mosquito transmisor, para su exterminio mediante la aplicación de insecticida en reservorios de agua y fumigación dentro de las viviendas. También hacen llamados a la población para que eliminen trastos viejos, llantas, floreros u otros depósitos que puedan acumular agua y propicien la reproducción del mosquito. No obstante, en una región donde el servicio de agua potable y la recolección de basura no alcanza a un alto porcentaje de la población, se crean condiciones para que el insecto se reproduzca. Asimismo, en América Central es común almacenar agua en las casas a causa de cortes del servicio o por miedo a los temblores, y esos depósitos sirven de reservorio al mosquito.Pese a la preocupación de los gobiernos por controlar la propagación del mosquito, las medidas son recibidas con indiferencia en algunos sectores de la población que colaboran poco o nada en las medidas de prevención. El viceministro salvadoreño de Salud, Eduardo Espinoza, consideró importante la participación de la gente en las acciones para combatir el dengue y el chikungunya, pero "cuesta que la gente colabore". El problema de la baja participación ciudadana en el caso de Nicaragua es que los planes de lucha contra estas enfermedades son muy institucionales y se basan en enviar a funcionarios a fumigar y aplicar insecticida a las casas, dijo a la AFP la promotora de Salud, Ana Quiros. "Es más efectivo enseñarle a la gente cómo identificar a la larva, y decirle que si lava con cepillo y tapa los depósitos de agua, se elimina al mosquito", manifestó Quiros, quien dirige el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas). Las acciones preventivas "son un mero trámite, pero no hay una invitación a la movilización ciudadana contra el zancudo", estimó Quiros. AFP