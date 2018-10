LATINOS DICEN 'BASTA YA' A DISCURSO ANTI INMIGRANTE DE DONALD TRUMP

5:13 a.m.

None

#LatinosUnidos

"Basta ya". Numerosas voces de estrellas hispanas, como Ricky Martin, Marc Anthony y Shakira, han hecho causa común con grupos de defensa de los latinos en Estados Unidos, indignados ante el discurso antimexicano y anti inmigrante del magnate y pre-candidato presidencial Donald Trump . "¡BASTA señores!", escribió la estrella puertorriqueña Ricky Martin en un texto publicado por la cadena hispana Univisión, que ha estado en el centro de la polémica. "¿En qué momento este personaje asume que puede hacer comentarios racistas, absurdos y sobre todo incoherentes e ignorantes sobre nosotros los latinos?", señaló Martin. Los ánimos de los hispanos se inflamaron aún más luego de que Trump expulsara el martes de una conferencia de prensa a Jorge Ramos, el presentador estrella del canal latino líder en estados Unidos, Univisión, quien se había levantado para hacerle una pregunta al precandidato que lidera las encuestas para las primarias del partido Republicano. "Regrese a Univisión", le espetó Trump a Ramos, un influyente periodista entre la comunidad hispana en Estados Unidos, la principal minoría del país con 54 millones de personas y creciente peso electoral. Ramos pudo retornar posteriormente a la rueda de prensa y se enzarzó en un tira y afloja con Trump sobre el plan migratorio del magnate de verbo ácido y provocador, que incluye la expulsión de los 11 millones de inmigrantes indocumentados -en su mayoría latinos- y la construcción de una muralla infranqueable en la frontera con México. El propio Trump inició el torbellino desde el momento en que anunció su campaña presidencial en junio, cuando describió a los mexicanos que entran ilegalmente a Estados Unidos como narcotraficantes, criminales y violadores. A partir de ahí, ha mantenido un discurso en el que dice que "ama a los mexicanos" y al mismo tiempo acusa al gobierno de ese país de enviar criminales a Estados Unidos. Además, elevó como tema de campaña el "derecho del suelo", que garantiza la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense, y que Trump considera un imán para indocumentados.La prensa hispana en Estados Unidos no pierde detalle de Trump, a quien dedica grandes espacios en sus programas y noticieros. Muchos programas de opinión latinos no dudan en descalificarlo. "El hombre del peluquín", lo llama un popular locutor radial mexicano en Los Angeles, Ricardo Sánchez. "Como periodista muchas veces tienes que tomar posición y cuando se trata de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas o derechos humanos, estás obligado a tomar posición", justificó Jorge Ramos el miércoles. "Ya hemos demostrado a los Estados Unidos quiénes somos los latinos y este comportamiento no lo podemos permitir. Tenemos que derrotar ese poder que pretende mostrar Trump sobre los latinos, anclado en un retórico y bajo discurso xenófobo", abundó Ricky Martin en su texto que divulgó en las redes sociales con la etiqueta #LatinosUnidos. "Latinos ha llegado el momento de demostrar quienes somos!!!! Mi apoyo completo hermano", escribió en Twitter el cantante puertorriqueño Marc Anthony. Trump quiere "patearnos el trasero" con su actitud "absolutamente reprochable", dijo el actor español Antonio Banderas en su discurso de aceptación de un galardón en los premios Platino del Cine Iberoamericano. "Este discurso racista y odioso intenta dividir a un país que durante años se ha encaminado en la defensa de la diversidad y la democracia", escribió en tanto la cantante colombiana Shakira en Twitter. EFE