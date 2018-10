28, Agosto, 2015 28, Agosto, 2015 6:54 a.m. 6:54 a.m.

CHARLIE SHEEN DISPUESTO A SER VICEPRESIDENTE JUNTO A DONALD TRUMP

El polémico y muy cuestionado empresario Donald Trump está logrando subir en las encuestas y acaparar la atención de miles de personas alrededor del mundo luego de asegurar que si gana la presidencia de Estados Unidos deportará a los millones de inmigrantes latinoamericanos que viven en ese país. Pero también hay artistas que han mostrado su simpatía por las propuestas de este polémico candidato, uno de ellos es el antiguo protagonista de Two And a Half Men, Charlie Sheen, quien escribió en su cuenta de Twittert en el que abiertamente apoya las propuestas políticas del candidato. “Si Trump me aceptara, sería su vicepresidente de inmediato”, publicó el actor, quien en otras ocasiones ha estado envuelto en problemas judiciales por violencia intrafamiliar y por conducir en estado de ebriedad. Pero, esto es un poco contradictorio, pues hace cinco semanas el propio Charlie catalogó a Donald como un “triste y tonto primate”. Además de expresar que las palabras del político son “tan conmovedoras como un saco de flatulencias de gatos”, y que solamente era “un bulto de vergüenza e idiotez”. Hasta el momento, Trump no ha respondido la petición del artista por ningún medio, ni tampoco a las supuestas palabras contra él. Fuente: Hoy