30, Agosto, 2015 30, Agosto, 2015 8:58 a.m. 8:58 a.m.

PRONOSTICAN UNA ABSTENCIÓN DE HASTA EL 30 % EN ELECCIONES DE GUATEMALA

El abstencionismo y el voto nulo se incrementará hasta un 30 por ciento en las elecciones generales del próximo domingo en Guatemala por la falta de "entusiasmo" de los votantes, según expertos consultados por Acan-Efe. La población no muestra "entusiasmo" por los comicios porque está cargada de "apatía" y "desgano", máxime tras los últimos escándalos de corrupción, que afectan a altos miembros del actual Gobierno, como el presidente, Otto Pérez Molina, o su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya en prisión. Diego Maza, uno de los miembros de la plataforma Mirador Electoral, que aboga por elecciones transparentes, pacíficas y libres, dijo, en una conversación con Acan-Efe, que aunque no existe una proyección fiable, la situación actual desencadenará en una abstención "como nunca antes en la historia", sobre todo en la clase media-alta urbana. En cambio, en el interior del país, en las zonas rurales, las cifras si variarán con respecto a otros años, pero "no se notará tan fuerte". En los comicios anteriores de 2011, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cifra de abstención fue del 39,17 por ciento. Históricamente, cuenta Maza, la ciudadanía guatemalteca ha sido un sector que "sale a votar, le gusta y participa", no solo ejerciendo su derecho a sufragio, sino actuando como voluntario en el proceso de observación electoral. Sin embargo, añade, este año "el papel se ha invertido" y rechazan las elecciones porque consideran que el proceso es "ilegítimo", máxime cuando no se han escuchado sus demandas, que exigen la dimisión de Pérez Molina, y que exhortan a los diputados a aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.