30, Agosto, 2015 30, Agosto, 2015 9:07 a.m. 9:07 a.m.

IMAGEN DE OSO POLAR DESNUTRIDO CONMUEVE A LAS REDES

La fotógrafa especializada en especies árticas, Kerstin Langenberger, publicó en su Facebook una imagen de un oso polar hembra extremadamente delgado e hizo un llamado de atención por el peligro que corre el animal debido al calentamiento global. "He visto osos en buen estado, pero también he visto especies muertas o desnutridas. Osos que caminan en las orillas buscando comida, tratando de cazar alces, comiendo huevos de aves, musgo y algas, y me doy cuenta que los osos gordos son casi siempre machos", describió la fotógrafa en su mensaje. La publicación en Facebook tiene miles "Me Gusta", y la historia ha sido retomada por varios medios de comunicación internacionales. Langenberger señaló que aunque los expertos dicen que la pobación de los osos polares está estable, el calentamiento global está ocurriendo y se siente en gran magnitud en el Ártico. "Quizá no podamos salvar a esta osa, pero cada acción pequeña que hagamos para cambiar, podría ser un paso en la dirección correcta", concluyó en su publicación.