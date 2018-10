31, Agosto, 2015 31, Agosto, 2015 1:31 p.m. 1:31 p.m.

LA ALCALDESA DE 25 AÑOS QUE GOBERNABA POR WHATSAPP

Estar acusada de gobernar por Whatsapp no es el único problema para Lidiane Leite, a sus 25 años. La alcaldesa del municipio de Bom Jardim, también permanece a la fuga por ser señalada de desviar fondos del sistema escolar. Tras su bella figura, se ha ido desmoronando una historia de una vida lujosa en la capital de Maranhao, uno de los estados más pobres de Brasil. Por eso dirgir a su gabinete por mensajes en WhatsApp no es el mayor dolor de cabeza para Lidiane y su novio, Beto Rocha, quien era su principal consejero y a quien se le había prohibido lanzar su candidatura en el 2012 por supuestos actos de corrupción. Para ambos la orden de arresto en su contra sí es una complicación mayor. Mientras tanto el vicealcalde tuvo que asumir el cargo y prometió llevar a cabo una investigación completa. Lujosa hasta por Facebook Leite, con 22 años, fue electa y su extravagante vida a 275 kilómetros del municipio que tenía que gobernar se fue conociendo por la redes sociales. De acuerdo a Folha de S. Paulo, la alcaldesa ganaba likes con las fotos de sus lujos. “Era demasiado joven e inexperta cuando asumió el cargo”, dijo su abogado. “Carecía de confianza y le delegaba muchas funciones al señor Rocha”. La operación contra la pareja denominada Edén, empezó a inicios de año, cuando Rocha renunció y ambos se separaron. Las pesquizas develaron el extravío de unos cuatro millones de dólares que debieron ser destinados a las escuelas del municipio. De hecho, el precario sistema escolar de la ciudad ha colapsado y a los maestros no se les han pagado. LA PRENSA DE HONDURAS