DESPUÉS DE ARREMETER CONTRA LOS HISPANOS, TRUMP DIRIGE SU FURIA HACIA LAS MUJERES

Pasan los días pero parece que la furia de Donald Trump es implacable. Posiblemente cansado de acusar a los latinos , el magnate arremetió contra todos los que rodean a Jeb Bush y Hillary Clinton, cebándose especialmente en las mujeres. También encontró un nuevo objetivo: Huma Abedin , la ayudante de Hillary Clinton, y a su esposo, Anthony Weiner. En declaraciones realizadas en un reciente evento de recaudación de fondos, Trump tachó a Weiner de "pervertido" y se burló del escándalo de ' sexting ' que puso fin a su carrera política, informa el portal Slate . Pero lo 'innovador' en su discurso contra las mujeres ha sido la suposición de que a una mujer no se le pueden confiar secretos de seguridad nacional si está casada y ama a su marido. En referencia al acceso de Abedin a los correos electrónicos de Clinton, dijo: "Si Huma no se lo cuenta todo a Anthony, de quien probablemente está profundamente enamorada, ¿entonces por qué se casó con él? (…) Mire, creo que Huma sabe muchas cosas, dispone de mucha información y está casada con un chico malo. ¿Cree usted que hay siquiera una posibilidad de un cinco por ciento de que no transmitiera a Anthony Weiner, que ahora trabaja en una compañía de relaciones públicas, la información que le llegaba?"|