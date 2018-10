01, Septiembre, 2015 01, Septiembre, 2015 7:41 a.m. 7:41 a.m.

UNA DE ESTAS SERÁ LA NUEVA BANDERA NUEVA ZELANDIA

Nueva Zelandia está en pleno proceso de selección de una alternativa para reemplazar su bandera actual, ya que es objeto de controversia por su gran similitud con la australiana. Después de la preselección de 40 modelos diferentes, finalmente se decidió someter a votación cuatro opciones finales. Tres de los diseños elegidos muestran el helecho de plata, una planta indígena que se ha convertido en un símbolo importante del país, su gente, cultura y deporte. El restante modelo, en tanto, muestra el koru, espiral utilizada en el arte maorí. La elección fue realizada por un Panel de Consideración que en primer término redujo a 40 opciones después de más de diez mil presentaciones, para después terminar en apenas cuatro modelos que serán sometidos a votación. Los miembros del público podrán votar su diseño favorito en noviembre. Pero luego habrá un segundo referéndum en marzo de 2016, consigna la revista Time. El primer ministro John Key, y el capitán de la selección de rugby, conocida como los All Blacks, Richie McCaw, mostraron su favoritismo por el diseño del helecho de plata. Sin embargo, una reciente encuesta realizada por el New Zealand Herald reveló que el 53% de los votantes no apoyan el cambio de bandera. INFOBAE