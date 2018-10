01, Septiembre, 2015 01, Septiembre, 2015 1:59 p.m. 1:59 p.m.

JUSTICIA GUATEMALTECA PROHIBE A PRESIDENTE OTTO PEREZ SALIR DEL PAIS

None

Un juez guatemalteco prohibió este martes al presidente Otto Pérez salir del país, horas después de que el Congreso le retiró sus fueros de inmunidad debido a su presunta vinculación con una estructura de defraudación aduanera, informó la Fiscalía General. "El MP (Ministerio Público, Fiscalía) solicitó arraigo contra presidente Otto Pérez, el cual ya fue otorgado por el Juez Miguel Ángel Gálvez", indicó la entidad acusadora en su cuenta oficial de Twitter. En un fallo histórico, 132 diputados presentes en una sesión legislativa votaron de forma unánime por quitar el fuero de inmunidad al mandatario, quien deberá enfrentar a la justicia ordinaria por su presunta vinculación con una banda de defraudación aduanera. La Fiscal general, Thelma Aldana, dijo a un canal de televisión local que solicitaron el arraigo de Pérez, la prohibición de salir del territorio nacional, debido a que "siempre existe el riesgo y posibilidad que pueda abandonar el país". "Creería que el presidente como está en el ejercicio del cargo no va salir de país, pero como fiscal también debo de tomar unas decisiones y creo que el arraigo es una medida necesaria en este momento", precisó. Aldana comentó que es una decisión del presidente si renuncia o no al cargo, pero eso no afecta el proceso judicial porque "en este momento ya es un ciudadano común para el sistema de justicia, sin importar que siga en el ejercicio de la presidencia". Asimismo advirtió que en el corto plazo pedirán la prisión preventiva del presidente, aunque que no precisó la fecha para ello porque antes debe reunirse con su equipo de trabajo. Pérez fue vinculado el pasado 21 de agosto con la estructura de defraudación fiscal. Su vicepresidente Roxana Baldetti se encuentra en prisión preventiva por el mismo caso. END