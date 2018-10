02, Septiembre, 2015 02, Septiembre, 2015 7:22 a.m. 7:22 a.m.

BARRIL DE PETRÓLEO CERRÓ EN 46.25 DÓLARES

None

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 1,85 % y acabó en 46,25 dólares el barril, en una jornada de gran volatilidad en el mercado. Al final de la sesión de operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del crudo WTI para entrega en octubre subieron 84 centavos de dólar. El precio del WTI tuvo un descenso durante la sesión después de que informara de que las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 4,7 millones de barriles y se situaron en 455,4 millones. Ese nivel no se ve en Estados Unidos desde hace ocho décadas. Coincide con un exceso de oferta en el mercado de crudo alentado, entre otros factores, por el aumento de la producción de petróleo no tradicional en este país. Aunque ese dato llevó al WTI a terreno negativo, el precio se recuperó posteriormente al examinar en detalle los datos facilitados hoy, que indicaban un descenso en la capacidad de refinado en EE.UU. y que justificaba en parte el aumento de las reservas. No obstante, los analistas coinciden en que el precio del crudo se mueve en medio de una gran volatilidad. El WTI, el crudo de referencia en EE.UU., alcanzó su mínimo anual el pasado 24 de agosto (38,24 dólares el barril), pero en las sesiones del jueves, viernes y lunes pasados subió en casi 11 dólares, aunque en la del martes tuvo un retroceso del 7,7 %. Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en octubre subieron 3 y acabaron en 1,43 dólares el galón, mientras que los de gasóleo para calefacción en octubre subieron 3 centavos, hasta 1,61 dólares. Finalmente, los contratos de gas natural con vencimiento en octubre bajaron 4 centavos, hasta los 2,65 dólares por cada mil pies cúbicos. AFP