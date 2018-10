ENCONTRÓ 20 DÓLARES Y GANÓ 1 MILLÓN

9:43 a.m.

Hubert Tang, un joven camarero residente en San Francisco, no ha podido tener mejor suerte. Después de encontrarse un billete de 20 dólares a las afueras de dicha ciudad, decidió invertir el dinero en comprar algo de lotería y terminó ganando un millón. Según recoge el New York Daily News, Tang no sabía qué hacer con el billete que se había encontrado, pero a pesar de que llevaba 10 años sin jugar a la lotería, decidió invertirlo en comprar un par de tarjetas de rasca y gana de Jackpot. La sorpresa fue aún mayor cuando se dio cuenta de que uno de los dos estaba premiado.

”Le dije al amigo que estaba conmigo en ese momento que no sabía si era verdad pero creía que acababa de ganar un millón de dólares”, declaraba el joven camarero en un medio.

Aunque todavía no sabe qué va a hacer con ese millón que acaba de ganar, Tang ha bromeado con la idea de ir dejando por la calle billetes de 20 dólares para ver si alguien se ve premiado con la misma suerte que tuvo él. New York Daily News