02, Septiembre, 2015 02, Septiembre, 2015 10:51 a.m. 10:51 a.m.

TRUMP CRITICA A JEB BUSH POR HABLAR ESPAÑOL EN PÚBLICO

El multimillonario y líder en los sondeos de las primarias republicanas Donald Trump criticó el miércoles a su rival Jeb Bush porque habla en público en español, la lengua materna de su esposa. "Me gusta Jeb", dijo Donald Trump en una entrevista con el sitio de información conservador Breitbart. "Es un tipo simpático. Pero debería realmente dar ejemplo hablando inglés cuando está en Estados Unidos", dijo. La advertencia llega tras varios días de tensión verbal a distancia entre los dos candidatos. Trump sorprendió a Estados Unidos relegando al heredero Bush a lo más bajo del podio de los sondeos desde su entrada en la carrera de las primarias en junio. Jeb Bush acusó esta semana a Donald Trump de no ser un verdadero conservador, en inglés y en español, como hace a menudo ante medios hispanos. Su equipo de campaña puso en línea un sitio que recopila viejos posicionamientos de Donald Trump, que se declaraba pro-aborto o favorable a crear un marco para regular la venta de armas de fuego. En un video, el equipo de Bush se entretuvo a desenterrar grabaciones en las que Dondald Trump se describe como demócrata, llama a un alza de impuestos o a una nacionalización del sistema de seguros médicos, ambas propuestas son reprobadas por la derecha estadounidense. Progresivamente, tras buscar la moderación, Jeb Bush acentuó sus ataques contra Donald Trump. El terreno en el que los dos candidatos se enfrentan más abiertamente es la inmigración: para Jeb Bush, Estados Unidos debe ofrecer una forma de regularización a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Donald Trump hizo un llamado a expulsarlos a todos y a aceptar sólo a los "buenos" clandestinos. El tema toca un aspecto sensible para Jeb Bush, que conoció a su esposa Columba en México cuando era estudiante de liceo. Desde entonces, ella se naturalizó en Estados Unidos, pero la pareja habla más español que inglés en la intimidad. AFP