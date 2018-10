LUCHADORA PUSO EN SU LUGAR A DELINCUENTE QUE TRATÓ DE ROBARLE

3:42 a.m.

Luchadora de jiu-jitsu y de artes marciales mixtas (MMA), redujo a un ladrón en el estado de Maranhão, Brasil, con un golpe conocido como el “triángulo” publica El Clarín . El ladrón quedó inmovilizado ante el golpe y pidió por la Policía. “Ayúdame, Jesús. Es la primera vez que lo hice, señor”, gritó Wesley Sousa de Araújo, de 18 años, desesperado. “Yo iba al gimnasio y unos chicos aparecieron en bicicleta. Pensé que eran amigos, pero de repente me di cuenta que no y uno de ellos me dio un tirón. Otro tomó mi teléfono”, contó Monique Bastos, la protagonista de este vídeo que desbordó las redes sociales en Brasil. Durante 15 minutos, Monique mantuvo al ladrón retenido, con sus piernas alrededor del cuello, mientras esperó la llegada de la Policía Militar de Maranhão, que se llevó detenido a Wesley Araujo. El Clarín