03, Septiembre, 2015 03, Septiembre, 2015 8:10 a.m. 8:10 a.m.

BARRIL DE PETRÓLEO CIERRA CON LEVE ALZA A 46.75 DÓLARES

El precio del petróleo tuvo el jueves una nueva y leve alza en Nueva York, donde los inversores parecen dudar en estabilizarlo. El barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en octubre ganó 50 centavos a 46,75 dólares. "No parece haber una verdadera razón que lleve el mercado al alza", dijo Gene McGillian, de Tradition Energy, aunque "puede ser que algunos esperan que la producción estadounidense de crudo se extienda". El mercado tiene en la cabeza las cifras divulgadas el miércoles por Estados Unidos y que dieron cuenta de un aumento de las reservas de crudo y, simultáneamente, una merma en la producción doméstica que la hizo volver a los niveles de enero. Para Tim Evans, de Citi, "los mercados del petróleo acompañan a los bursátiles", satisfechos porque el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi confirmó su disposición de hacer lo posible para sostener la economía. Sus comentarios movieron al alza las plazas bursátiles europeas. "Los inversores están más satisfechos por la idea del mantenimiento de las medidas de estímulo y no están inquietos por la mala demanda", subrayó Evans. Sin embargo no cree demasiado que el rebote de precios dure mucho. "Los precios pueden rebotar a corto plazo (...) pero seguimos viendo que el mercado padece de una oferta superabundante y la oferta de petróleo iraní aumentará ese excedente", dijo. El Congreso de Estados Unidos deberá aprobar este mes el acuerdo sobre el programa nuclear iraní lo cual deja libre el camino para levantar las sanciones contra Teherán y, paralelamente, el retorno de su petróleo a los mercados. Christopher Dembik, analista de Saxo Banque, estimó que la leve alza de precios está vinculada a movimientos técnicos y el afán de comprar barato en un mercado "fundamentalmente en baja". "El riesgo de deflación, nuevamente presente en la zona euro, constituye un enésimo factor de baja para el mercado porque pesará sobre la demanda mundial", remarcó. AFP