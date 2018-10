03, Septiembre, 2015 03, Septiembre, 2015 11:19 a.m. 11:19 a.m.

PAPA FRANCISCO SALIÓ A COMPRAR ANTEOJOS NUEVOS

El papa Francisco salió el jueves del Vaticano para hacer una compra personal: gafas nuevas. El Sumo Pontífice llegó al atardecer a la Optica Spiezia en la Vía del Babuino en su Ford Focus, acompañado por su guardaespaldas y algunos policías de civil, dijo el testigo Daniel Soehe. El propietario de la óptica, Alessandro Spiezia, dijo a The Associated Press que colocó lentes nuevos en el marco de las gafas que llevaba el Papa. Agregó que el año pasado le confeccionó gafas nuevas y que a su famoso cliente le gustaron tanto que le encargó una nueva receta. "Se suponía que yo las llevaría ayer al Vaticano, pero el Papa dijo a su secretario 'No, no quiero que Spiezia venga aquí; yo iré a Vía del Babuino''', reveló emocionado Spiezia momentos después que Francisco se fuera con sus gafas. El Pontífice, que pasó menos de una hora en el pequeño comercio, provocó una aglomeración en la calle. Francisco ha lamentado no poder salir y pasear a su gusto. Cuando era arzobispo en Buenos Aires viajaba en transportes públicos y ha dicho que una de las cosas que más extraña es poder salir a comer pizza. Pero ocasionalmente se ha hecho alguna escapada, especialmente para visitar la Basílica de Santa Maria Maggiore, por lo general en vísperas de un viaje al exterior y a su regreso. Soehe, un turista alemán que visita Roma con su padre, se manifestó asombrado de ver al Papa en el comercio, probándose las gafas, especialmente poco después de esperar cuatro horas en vano para trepar a la terraza de la Basílica de San Pedro. "Había mucha gente y también estaba el presidente de Israel de visita", explicó a la AP. "Le dije a mi padre: 'Esto ha sido mejor que subir a la terraza de San Pedro: ver al Papa probándose sus gafas'". INFOBAE