03, Septiembre, 2015 03, Septiembre, 2015 11:32 a.m. 11:32 a.m.

DONALD TRUMP FIRMÓ UN ACUERDO DE LEALTAD AL PARTIDO REPUBLICANO

El aspirante a la candidatura presidencial republicana Donald Trump dijo el jueves que firmó un compromiso de lealtad para respaldar a quien sea el candidato del partido en las elecciones de 2016. El empresario multimillonario agitó el avispero en la puja por la candidatura republicana cuando, en respuesta a la primera pregunta en el debate inaugural de la campaña 2016, se negó a prometer respaldar al candidato del partido de no ser él. De no ser por Trump, probablemente nunca habría hecho falta ese juramento de lealtad. "Estoy hablando acerca de mucha influencia", dijo Trump en el primer debate al rehusar, entonces, prometer no presentarse como candidato independiente. No había dudas sobre las intenciones de los otros principales aspirantes, que insistieron el jueves en la necesidad de que Trump se defina. "El Comité Nacional Republicano tiene que acorralar a Trump para que tome una decisión", afirmó Doug Watts, un vocero del cirujano retirado Ben Carson. Trump planeaba reunirse al mediodía del jueves con el presidente del CNR Reince Priebus y ofrecer una conferencia de prensa a las 2 de la tarde en su rascacielos de Manhattan. El director de la campaña de Trump, Corey Lewandowski, se negó el jueves a confirmar los planes del aspirante, y Chris Christie advirtió que sería inútil presuponer nada sobre Trump. "No tengo idea", dijo Christie. "Conozco a Donald Trump desde hace tiempo como para saber que no tengo ninguna idea". Si Trump se presentara como candidato independiente perjudicaría probablemente las posibilidades del Partido Republicano de recuperar la Casa Blanca después de ocho años del presidente demócrata Barack Obama. La promesa no es legalmente obligatoria y Trump, aunque la firme, siempre podría cambiar de idea. infobae