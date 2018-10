04, Septiembre, 2015 04, Septiembre, 2015 6:53 a.m. 6:53 a.m.

EL DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS TOCA SU MÍNIMO EN SIETE AÑOS: 5,1 POR CIENTO

El crecimiento del empleo estadounidense fue menor de lo previsto en agosto, lo que podría empañar la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés este mes. No obstante, la tasa de desempleo bajó al 5,1 por ciento, una lectura cercana al mínimo en siete años y medio, mientras que los salarios cobraron impulso. Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 173.000 el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 245.000 en julio, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. Un sondeo de Reuters entre economistas pronosticaba que las nóminas no agrícolas se incrementarían en 220.000 puestos de trabajo en agosto. El continuo descenso del desempleo y la fortaleza del mercado de trabajo serán datos que la Comisión de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) tendrá en cuenta en su reunión del próximo 16 y 17 de septiembre, en la que decidirá si subir ya los tipos de interés de referencia que desde finales de 2008 están entre el 0 % y el 0,25 %. Algunos analistas consideran que con el desempleo en estos niveles, es hora de que la Fed encarezca el precio del dinero, pero otros lo consideran prematuro debido a la debilidad de la inflación, que en julio cerró en un 0,2 % interanual, muy lejos de la meta del 2 % que la entidad considera "saludable" para la marcha de la economía. En los últimos tres años, la economía estadounidense ha creado casi 8 millones de puestos de trabajo, un factor que ha sido fundamental para la superación de la crisis abierta en 2008. En el segundo trimestre del año, la economía estadounidense creció a un ritmo anual del 3,7 % tras un moderado avance de solo un 0,6 % en los tres primeros meses del año. INFOBAE