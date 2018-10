04, Septiembre, 2015 04, Septiembre, 2015 9:19 a.m. 9:19 a.m.

POR PRIMERA VEZ, CUBA ACEPTARÁ EL RETORNO DE MÉDICOS DESERTORES

None

Cuba permitirá, a partir de ahora, el regreso de los médicos desertores y emigrados, que podrán reinsertarse laboralmente, una medida que deja atrás la aplicación de sanciones y flexibiliza más su política migratoria. Los médicos desertores y emigrados "tienen la oportunidad, si así lo desean, de reincorporarse a nuestro Sistema Nacional de Salud, que garantizará su ubicación laboral en similares condiciones a las que tenían", dijo un comunicado del Ministerio de Salud, publicado este viernes en el diario oficial Granma. La medida alcanza no sólo a los que abandonan misiones laborales en otros países o desertan tras asistencia a congresos, sino también a aquellos que salieron legalmente de Cuba tras la entrada en vigor de una ley migratoria en 2013. Tradicionalmente, los médicos fueron los más afectados por las restricciones migratorias cubanas, para evitar el "robo de cerebros", según las autoridades. "Esta decisión es muy positiva", dijo a la AFP un médico de 51 años, que prestó servicios en Venezuela y Belice, pero que pidió no revelar su nombre. La medida significa que "puede volver, regresar a su misión o a Cuba, que al final es su país, sin que esto signifique que su título sea inhabilitado", celebró este médico. La ley que cambió Cuba La ley de 2013 que dio un vuelco a la política migratoria de décadas y permitió a los cubanos viajar a aquellos países que le concedan visa dio trato de ciudadanos comunes a los médicos, aunque sin garantizar la reinserción laboral en caso de retorno al país. Sin embargo, a los desertores o emigrados con anterioridad se les mantenía las restricciones de repatriarse. Desde los años 1960 Cuba mantuvo fuertes restricciones migratorias a los médicos para impedir su deserción. "No debemos olvidar que en los primeros cinco años de Revolución (desde 1959), cerca de la mitad de los médicos que había en el país emigraron. Apenas unos 3.600 quedaron en el territorio nacional", recordó el Ministerio de Salud en su comunicado de este viernes. Actualmente Cuba mantiene a 25.000 médicos trabajando en misiones fuera del país y una cantidad similar de paramédicos en 68 países. Hasta ahora, los médicos desertores podían ser penalizados con cinco, ocho o 10 años sin poder visitar la isla, e incluso de por vida en algunos casos, dependiendo de los funcionarios del momento, pues no existía una regulación pública al respecto. Pero después de 2013, algunos médicos lograron contratos personales en otros países, incluso donde habían prestando servicios por convenios estatales, y han aprovechado las nuevas facilidades de la ley para cumplirlos, sin perder la residencia en Cuba. Médicos cubanos estancados en Colombia El contexto de reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde el 20 de julio pasado, ha aumentado la emigración legal e ilegal hacia ese país, por temor a que Washington derogue la Ley de Ajuste Cubano, que privilegia a los emigrados cubanos con residencia automática y facilidades laborales. Un centenar de médicos desertores se encuentran en Colombia desde hace unas semanas en espera de viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos (Cuban Medical Professional Parole Program), adoptado por el gobierno de George W. Bush en 2006. Ello generó reacciones en medios anticastristas, que acusaron al Gobierno de debilitar el sistema de salud por carencia de médicos, entre los emigrados y los que realizan labores en el exterior. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que Cuba tiene actualmente 85.000 médicos, de los cuales 25.000 se hallan en misiones en el extranjero, lo cual la dentro de la isla hay un indicador de 5,4 médicos por cada mil habitantes. El sistema de salud cubano, universal y gratuito, es uno de los estandartes del Gobierno, aunque en los últimos 25 años se vio afectado por la crisis económica. La venta de servicios médicos es el primer ingreso de la economía cubana, con unos 10.000 millones de dólares anuales. En países como Haití, cuya economía no permite pagar esos servicios, Cuba proporciona los médicos gratis. INFOBAE